Ra chợ gặp 3 loại rau củ này nhớ mua ngay, không thuốc trừ sâu lại "bổ như sâm"

Thời tiết đã chính thức bước sang lập thu, nắng hè dần dịu lại, gió thu se lạnh len vào từng góc phố. Đây cũng là giai đoạn cơ thể dễ gặp một số khó chịu như khô rát cổ họng, dạ dày - đường ruột nhạy cảm hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, lúc này nên ăn nhiều thực phẩm thanh mát, dưỡng phổi, kiện tỳ để cơ thể thích nghi tốt với tiết trời.

Đặc biệt, mùa thu cũng là thời điểm nhiều loại rau củ tươi ngon vào vụ. Trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến thực phẩm xanh, an toàn, những loại rau củ không cần dùng đến thuốc trừ sâu lại càng được săn đón. Dưới đây là 3 loại rau củ không thuốc trừ sâu lại "bổ như sâm", gặp ở ngoài chợ là phải mua ngay vì vừa sạch vừa có lợi cho sức khỏe.

1. Củ mài

Củ mài từ lâu được mệnh danh là “thần tiên chi thực”. Trong Đông y, đây là vị thuốc - món ăn quý, giúp dưỡng tỳ, bổ khí, ích thận, nhuận phổi. Thành phần của củ mài giàu enzyme tiêu hóa, vitamin và khoáng chất, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, hạ đường huyết, giảm ho, thậm chí còn được xem là giúp kéo dài tuổi thọ.

Đặc biệt, củ mài phát triển tự nhiên, gần như không cần đến thuốc trừ sâu, nên rất an toàn cho sức khỏe. Chỉ cần luộc, hấp hay hầm cùng thịt gà, thịt lợn là đã có món ngon bổ dưỡng.

2. Đậu bắp

Đậu bắp là “ngôi sao” của mùa thu, còn được gọi là “vàng xanh của thực vật”. Loại quả này giòn ngọt, dẻo mềm, giàu vitamin C và chất xơ hòa tan. Nhờ đó, nó giúp tăng sức đề kháng, làm đẹp da, đồng thời thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón.

Điểm đặc biệt là đậu bắp tiết ra chất nhầy tự nhiên khiến sâu bọ khó “động tới”, vì thế gần như không cần phun thuốc. Cách chế biến đơn giản nhất là luộc chấm nước mắm tỏi, hoặc xào cùng trứng cho màu sắc bắt mắt, hương vị hấp dẫn. Các chuyên gia khuyên, nên ăn đậu bắp 2-3 lần/tuần để cơ thể nhận đủ lợi ích.

3. Củ ấu

Củ ấu, loại quả gắn liền với vùng sông nước, được mệnh danh là “ngọc trai của đầm hồ”. Nhờ lớp vỏ cứng tự nhiên, củ ấu không cần phun thuốc trừ sâu vẫn phát triển khỏe mạnh. Theo y học cổ truyền, củ ấu có tác dụng kiện tỳ, an thần, đặc biệt tốt cho người dễ mệt mỏi khi giao mùa.

Củ ấu có thể ăn sống - bóc lớp vỏ ngoài sẽ thấy phần thịt trắng tinh, ngọt mát, giòn sần sật. Nếu muốn chế biến cầu kỳ hơn, củ ấu hầm cùng thịt ba chỉ tạo nên món ăn đậm đà, thịt bớt ngấy mà củ ấu lại thêm phần bùi béo, hấp dẫn.

Mỗi mùa thu sang là cơ hội để chúng ta “nạp lại năng lượng” từ những sản vật tự nhiên. Ba loại rau củ trên không chỉ bổ dưỡng, sạch sẽ mà còn gắn liền với nhịp sống khỏe mạnh, an toàn. Dù giá có cao hơn, người tiêu dùng vẫn nên mua về, vừa đổi vị cho bữa cơm, vừa bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

