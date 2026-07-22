Quỳnh Nga và Việt Anh tranh cãi sau khi cùng nhau xây nhà sống chung

Sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi ngày càng cởi mở chia sẻ cuộc sống riêng tư.

Chỉ ít ngày sau khi công khai chuyện tình cảm và chia sẻ việc cùng mua căn nhà đầu tiên, Việt Anh và Quỳnh Nga đã khiến người hâm mộ thích thú khi hé lộ màn tranh cãi về phương án thiết kế cho tổ ấm tương lai. Dù mỗi người giữ một quan điểm riêng, cả hai vẫn giữ không khí vui vẻ, hài hước trong suốt cuộc trao đổi.

Mới đây, Việt Anh đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình cùng Quỳnh Nga khảo sát căn nhà mới và bàn bạc với đơn vị thiết kế. Nam diễn viên hài hước viết: "Theo mọi người thì chọn phương nào? Cần tìm trọng tài là đơn vị thiết kế uy tín chứ không thì nhức nhức cái đầu rồi" .

Clip Việt Anh và Quỳnh Nga tranh luận về thiết kế nhà mới

Trong đoạn clip, Quỳnh Nga cho rằng nên mạnh dạn thay đổi kết cấu khu vực cầu thang để tạo cảm giác rộng rãi hơn. Nữ diễn viên đề xuất: "Nếu mình cho cái thang bộ vào kia thì cả mặt sàn này sẽ thông hơn, nhìn hợp lý hơn" . Theo phương án của cô, cầu thang bộ sẽ được chuyển về góc cạnh thang máy, trong khi phần cầu thang giữa nhà sẽ được dỡ bỏ nhằm mở rộng không gian sinh hoạt chung.

Ngược lại, Việt Anh lại bảo vệ thiết kế hiện hữu. Nam diễn viên liên tục phân tích rằng chiếc cầu thang giữa nhà chính là điểm nhấn kiến trúc của căn nhà. Anh thuyết phục bạn gái: "Thang này là cái thang tạo điểm nhấn của căn nhà này. Tự nhiên em đi đập cái thang đấy làm gì?" . Thay vì phá bỏ, Việt Anh muốn giữ nguyên cầu thang và chỉ điều chỉnh khu vực xung quanh để tối ưu diện tích sử dụng.

Cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài xuống phần bình luận. Quỳnh Nga kiên định với quan điểm: "Em đã bảo là phương án 1 (đập cầu thang ở giữa) mà. Xây cầu thang ra góc cạnh thang máy luôn. Đập hết cầu thang kia đi cả nhà nhỉ. Để thông tầng 1 phòng thì rộng mà" . Trong khi đó, Việt Anh dí dỏm đáp lại: "Anh sẽ nghe lời kiến trúc sư" .

Sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi ngày càng cởi mở chia sẻ cuộc sống riêng tư

Màn đối đáp của cặp đôi nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Không ít người cho rằng những bất đồng nhỏ trong quá trình hoàn thiện tổ ấm là điều bình thường đối với các cặp đôi, đặc biệt khi cả hai đều mong muốn ngôi nhà vừa đẹp mắt vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Việt Anh và Quỳnh Nga vừa chính thức công khai hẹn hò sau nhiều năm vướng tin đồn tình cảm. Ngày 15/7, cả hai đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến du lịch tại Nga, ngầm xác nhận mối quan hệ.

Chỉ vài ngày sau, cặp đôi tiếp tục tiết lộ đã cùng góp tiền mua căn nhà đầu tiên cao 5 tầng, diện tích sàn khoảng 100m2. Quỳnh Nga cho biết đây là lần đầu cô tham gia xây dựng và hoàn thiện một ngôi nhà nên còn khá bỡ ngỡ, trong khi Việt Anh hài hước mô tả tổ ấm mới là nơi có "diện tích nhỏ nhưng tình yêu lớn".

Kể từ khi công khai tình cảm, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả.