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Quyết định truy nã Ngô Họa My SN 1978

Duy Anh
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Đây là đối tượng bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà phát thông báo truy nã đối với bị can Ngô Hoạ My, sinh ngày 16/9/1978, trú tại thôn Ninh Ích, xã Bắc Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.

Bị can Ngô Hoạ My truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quyết dịnh truy nã đối tượng Ngô Họa My (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan, tổ chức và nhân dân khi phát hiện đối tượng hoặc có thông tin liên quan, kịp thời báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc điều tra viên thụ lý: Đại úy Huỳnh Hữu Nghĩa (SĐT: 0969.86.5653) để phối hợp bắt giữ theo quy định của pháp luật.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 23.940.000 đồng vào lúc 12 giờ 20 phút
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