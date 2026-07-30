Quyết định truy nã Huỳnh Minh Thắng SN 1988

Ai biết thông tin về nơi lẩn trốn của Huỳnh Minh Thắng đề nghị thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 30/7/2026 cho biết đã ra Quyết định truy nã đối với Huỳnh Minh Thắng (SN 02/8/1988; nơi thường trú: phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác truy bắt đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về nơi lẩn trốn của Huỳnh Minh Thắng kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Điều tra viên Phạm Thị Mai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, số điện thoại 0898.185.288 để phối hợp xử lý.

Đối tượng Huỳnh Minh Thắng - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo quy định của pháp luật, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt giữ hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để xử lý theo đúng quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Huỳnh Minh Thắng sớm ra đầu thú để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin do cơ quan, tổ chức và Nhân dân cung cấp sẽ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, bảo mật theo đúng quy định của pháp luật.