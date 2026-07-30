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Bắt đối tượng truy nã Danh Thị Hồng Đạt sinh năm 1988

Trang Anh
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Danh Thị Hồng Đạt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đem nộp lại tang vật cho cơ quan chức năng.

Công an tỉnh An Giang ngày 30/7, cho biết, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an xã Tây Yên tổ chức bắt giữ đối tượng truy nã Danh Thị Hồng Đạt (sinh năm 1988, ngụ 107B đường Điện Biên Phủ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 25/4/2018 Danh Thị Hồng Đạt đến nhà anh Lê Thành Tâm uống bia, cùng tham gia nhậu có Lê Tấn Phước. Lợi dụng lúc mọi người đã say và sơ hở, Đạt lén lấy 01 điện thoại Oppo A37 của anh Tâm và 01 điện thoại Samsung J3 của anh Phước. Sau khi cất giấu 02 điện thoại tại nhà, Đạt quay lại nhà anh Tâm tiếp tục uống bia nhằm che giấu hành vi trộm cắp.

Đối tượng truy nã Danh Thị Hồng Đạt - Ảnh: Công an An Giang

Đến khoảng 03 giờ ngày 26/4/2018, anh Tâm và anh Phước phát hiện mất tài sản nên đến Công an phường Vĩnh Quang trình báo. Ngay sau đó, Danh Thị Hồng Đạt được cơ quan Công an mời lên làm việc. Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đem nộp lại tang vật cho cơ quan chức năng.

Đến ngày 08/4/2021, Tòa án nhân dân TP. Rạch Giá tuyên phạt bị cáo 03 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Đạt bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị bắt, quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn.

Công an truy tìm 2 người tên Lê Văn Cảnh SN 2002 và Trần Thái Bình SN 1999
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