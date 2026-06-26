Quỹ vàng lớn nhất thế giới "xả" hơn chục tấn vàng khi giá biến động mạnh

Động thái bán ròng trở lại của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đang kiểm định ngưỡng 4.000 USD/oz.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – tiếp tục bán ròng hơn 6 tấn vàng trong phiên 25/6. Đây là phiên giảm nắm giữ thứ ba liên tiếp, nâng tổng lượng vàng bán ra trong chuỗi này lên khoảng 15 tấn. Sau giao dịch, lượng vàng do quỹ nắm giữ còn xấp xỉ 1.007 tấn.

Động thái bán ròng trở lại của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đang kiểm định ngưỡng 4.000 USD/oz. Theo dữ liệu từ Kitco, chốt phiên 25/6, giá vàng tăng nhẹ 0,7% lên vùng 4.027 USD/oz. Dù vậy, áp lực bán vẫn thường trực khi tới phiên sáng 26/6, giá vàng lại một lần nữa tuột khỏi mốc quan trọng 4.000 USD/oz.

Trên thực tế, kim loại quý này đang chật vật khi chỉ số USD Index tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm. Đồng USD đang ghi nhận đà tăng mạnh khi thị trường bắt đầu ngiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất, trong bối cảnh cơ quan này phát tín hiệu tập trung kiểm soát áp lực lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo Fed có thể tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 9, với khả năng tiếp tục thắt chặt thêm vào tháng 12.

Theo Kitco News, sự chú ý của giới đầu tư vàng hiện tập trung vào báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed dự kiến công bố vào cuối tuần này. Nếu dữ liệu cho thấy lạm phát vẫn cao hơn kỳ vọng, khả năng Fed duy trì chính sách thắt chặt sẽ được củng cố, tạo thêm áp lực lên giá vàng. Ngược lại, một tín hiệu hạ nhiệt của lạm phát có thể mở ra cơ hội cho vàng phục hồi trong ngắn hạn.

Dù vậy, đà giảm hiện tại chưa làm suy yếu hoàn toàn các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng. Nhu cầu mua vào từ các tổ chức vẫn duy trì ở mức cao, rủi ro địa chính trị chưa biến mất, trong khi nhiều ngân hàng lớn vẫn kỳ vọng giá vàng có thể đứng ở mức cao hơn đáng kể vào cuối năm so với hiện tại.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, cho rằng nhà đầu tư cần nhìn nhận diễn biến giảm giá hiện tại của vàng trong bối cảnh dài hạn. Ông cho biết mức giảm gần 30% của vàng so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1 không phải là điều bất thường nếu so sánh với các chu kỳ tăng giá trước đây.

“ Trong những năm 1970, vàng đã giảm khoảng 45% từ vùng đỉnh giữa thập kỷ xuống mức đáy năm 1976 trước khi tăng vọt lên các mức kỷ lục vào năm 1980. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, vàng cũng giảm khoảng 30% trước khi phục hồi mạnh và lập đỉnh mới vào năm 2011 ”, ông nói.

Nhìn xa hơn, Jerry Prior, giám đốc điều hành kiêm quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại quỹ ETF KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy (NYSE: KMLM), cho biết các yếu tố thúc đẩy thị trường tăng giá dài hạn của vàng vẫn vững chắc, đặc biệt là sự dịch chuyển toàn cầu ngày càng tăng khỏi đồng đô la Mỹ với vai trò là tài sản dự trữ chủ đạo.

“ Tôi nghĩ, với việc giá vàng đang được điều chỉnh lại, đây có lẽ là một điểm vào lệnh khá tốt, có một xu hướng giảm đô la hóa dài hạn mang tính cấu trúc, và tôi nghĩ nó sẽ còn tiếp diễn, ” Prior nói trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News.