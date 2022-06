Quý ông khỏe hơn bất ngờ nếu uống bia theo cách này

Nghiên cứu mới do Hiệp hội Hóa học Mỹ (ACS) vừa công bố trên Journal of Agricultural and Food Chemistry - một chuyên san của hiệp hội - cho thấy uống bia lager với một lượng vùa phải sẽ tốt cho sức khỏe quý ông theo cách tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột để chống lại nhiều bệnh tật.

Bia lager là bia lên men lạnh phổ biến trên thị trường, thường có nồng độ cồn thấp (khoảng 5% trở xuống), sau này còn có các loại không cồn.

Uống 1 ly bia vào bữa tối có thể là lựa chọn lành mạnh, dù nó có cồn - Ảnh minh họa từ Internet

Trước đó, một nghiên cứu cũng do ACS chủ trì đã cho thấy việc uống bia lager không cồn hàng ngày có khả năng cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột của cả nam giới và phụ nữ, nhưng kết quả lại không tốt như vậy khi thử nghiệm với bia có cồn.



Tuy nhiên, trong nghiên cứu mù đôi mới - chỉ tuyển chọn tình nguyện viên là nam giới - các nhà khoa học đã chứng minh việc dùng một lượng bia nhỏ khoảng 324 ml trong bữa ăn tối hàng ngày trong vòng 4 tuần đã tác động tốt đến hệ vi sinh vật đường ruột.

Các nhà khoa học chưa lý giải được khác biệt này, nhưng nhiều nghiên cứu về đồ uống có cồn trước đây cũng cho thấy sự khác biệt về giới, dường như tác động sức khỏe của đồ uống có cồn - dù điều độ - rất hạn chế ở phụ nữ, thậm chí gây hại.

Sức khỏe đường ruột từ lâu đã được chứng minh liên kết mật thiết với sức khỏe của một loạt hệ thống khác của cơ thể, từ tim, não... cho đến các quá trình chuyển hóa.