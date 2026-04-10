Quy định mới về Chứng minh nhân dân 9 số chính thức áp dụng từ ngày 15/3

Duy Anh |

Hiện nay, thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước và trong VNeID.

Từ ngày 15/3 vừa qua, Nghị định 58 đã đi vào đời sống với những thay đổi cực kỳ thuận tiện cho người dân.

Song song với lĩnh vực cư trú, các quy định về Căn cước tiếp tục được tối ưu hóa, nâng cao tính pháp lý của Ứng dụng VNeID.

Đáng chú ý, quy định mới đã bãi bỏ hoàn toàn yêu cầu cung cấp "Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số".

Cơ quan công an cho biết, hiện nay, công dân gặp nhiều phiền toái khi đi giao dịch (nhất là các lĩnh vực ngân hàng, đất đai,…) phải mang theo Giấy xác nhận số CMND 9 số để chứng minh nhân thân cũ.

Từ ngày 15/3/2026, thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước và trong VNeID.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự phải quét mã QR trên thẻ căn cước hoặc khai thác qua VNeID, tuyệt đối không được yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số CMND 9 số hay số định danh cá nhân đã hủy.

Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số đã chính thức hết hiệu lực (Ảnh: Kinh tế Sài Gòn).

Bên cạnh đó, Nghị định số 58 đã quy định rõ về pháp lý, quy trình, thủ tục thực hiện các thủ tục về căn cước trên VNeID.

Theo đó, khi công dân mất, hư hỏng hoặc địa giới hành chính trên thẻ căn cước có sự thay đổi thì chỉ cần thực hiện đăng ký cấp lại căn cước trên VNeID, không cần đến cơ quan Công an để thu nhận sinh trắc.

Các thủ tục điều chỉnh, cập nhật thông tin, tích hợp giấy tờ cũng được thực hiện toàn trình thông qua ứng dụng này, giúp người dân tiết kiệm tối đa chi phí, giảm phiền hà, tham nhũng, tiêu cực có thể phát sinh.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 58 tiếp tục khẳng định vai trò trọng tâm của Ứng dụng VNeID trong đời sống xã hội. Để đảm bảo quyền lợi của bản thân, cơ quan công an đề nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể công dân:

Tiếp tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; cài đặt và duy trì sử dụng ứng dụng VNeID.

Thường xuyên truy cập ứng dụng VNeID để kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân, chủ động thao tác nộp hồ sơ, lấy ý kiến xác nhận cư trú trực tuyến.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch dân sự với công dân phải tuân thủ nghiêm túc việc khai thác dữ liệu qua thẻ Căn cước gắn chip và VNeID; không được yêu cầu thêm các thủ tục giấy tờ trái quy định.

Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của ông Hoàng Trọng Lợi
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
