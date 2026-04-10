Quy định mới nhất về điều kiện được mua nhà ở xã hội từ ngày 7/4

Duy Anh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5-10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây.

Nâng điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội

Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024, quy định chi tiết một số nội dung của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Trong đó, đáng chú ý là Nghị định nâng điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo mức trần thu nhập từ 5-10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây.

Quy định mới nhất về điều kiện được mua nhà ở xã hội từ ngày 7/4 - Ảnh 1.

Cụ thể, người độc thân có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng thuộc diện được mua nhà ở xã hội, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ.

Trường hợp người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa là 35 triệu đồng/tháng, tăng 5 triệu đồng.

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng thuộc diện được mua nhà ở xã hội, tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ.

Điều kiện về thu nhập

Nghị định cũng quy định về các trường hợp là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước; quyết định chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ 3 người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình."

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung về điều kiện thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng mở rộng thành phần thu nhập (bao gồm cả phụ cấp khu vực tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn).

Đồng thời, thay cách xác định trần thu nhập đối với trường hợp vợ/chồng không thuộc đối tượng: từ hệ số cố định (1,5 lần thu nhập bậc Đại tá) sang công thức linh hoạt hơn (thu nhập bậc Đại tá + mức lương theo quy định).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/2026.

