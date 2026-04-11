Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Khiêm sinh năm 1992

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Khiêm, sinh năm 1992, trú tại thôn Khả Lã 5, xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh, về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Phạm Văn Khiêm (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, tiếp nhận đơn tố giác của bà T.T.B., 67 tuổi, trú tại: xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh, đến Công an xã Đèo Gia tố giác Phạm Văn Khiêm, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà B. là chiếc xe máy điện máy điện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác, Công an xã Đèo Gia, đã đã khẩn trương tổ chức lực lượng tiến hành xác minh làm rõ hành vi và đối tượng.

Tại Cơ quan Công an, Phạm Văn Khiêm khai nhận, ngày 14/3, Khiêm đã mượn chiếc xe máy điện trên của bà B. để đi ra phường Chũ làm thủ tục cá nhân, khi đến phường Chũ do bản thân không có công ăn việc làm, thiếu tiền tiêu xài cá nhân, nên Khiêm đã nổi lòng tham muốn bán chiếc xe nêu trên để lấy tiền. Sau khi bán xe xong Khiêm lấy tiền chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi điều tra, thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Khiêm, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.