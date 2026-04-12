Chính thức khởi công tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Việt Nam, đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh sẽ chỉ còn 23 phút

Duy Anh |

Với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350 km/giờ, dự án sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương xuống 5 - 7 lần, chỉ còn khoảng 23 phút.

Ngày 12/4, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h.

Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Huy động máy móc thiết bị chuyên dụng khởi công dự án.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh). Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.

"Siêu dự án mang nhiều kỳ vọng"

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết:

"Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là một siêu dự án mang theo nhiều kỳ vọng, thể hiện năng lực và cam kết lớn của nhà đầu tư, là minh chứng rõ nét cho sự tham gia ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt của quốc gia. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các điều kiện cần thiết để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất".

Là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở ra kỷ nguyên tăng tốc, góp phần hiện thực hóa quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phối cảnh Ga Hạ Long.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ:

"Lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh ngày hôm nay khẳng định quyết tâm của Vingroup đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam".

Ông Michael Peter - Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility cho biết: "Chúng tôi cam kết cung cấp cho Việt Nam công nghệ tàu cao tốc chất lượng nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất đã được kiểm chứng trên khắp thế giới.

Mỗi ngày, tàu của chúng tôi chạy khoảng tổng cộng 1 triệu km, tức là gấp 3 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, với kiểm chứng thực tế an toàn tuyệt đối. Mỗi đoàn tàu được phát triển hoàn toàn số hóa, tạo ra hiệu quả năng lượng tối đa và trải nghiệm hành khách tuyệt vời.

Siemens cam kết đồng hành bền chặt cùng Vingroup để triển khai dự án có lợi cho cả hai bên. Chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác chuyển giao công nghệ sâu rộng, cùng lắp ráp và bảo trì tàu, để tạo ra một hệ sinh thái tàu cao tốc hoàn toàn mới ở Việt Nam".

Phối cảnh Ga Cổ Loa.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là dự án thứ 2 do VinSpeed triển khai thực hiện. Tháng 12/2025, VinSpeed đã chính thức động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028.

Việc liên tiếp khởi công 2 dự án đường sắt tốc độ cao tại hai miền nam bắc không chỉ khẳng định năng lực vượt trội và khả năng triển khai thực tế của VinSpeed, mà còn tiên phong đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp đường sắt và công nghiệp hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD, góp phần nâng tầm vị thế và năng lực cạnh tranh cho Việt Nam trên trường quốc tế.

