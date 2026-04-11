Tiện ích chưa từng có, tất cả các hộ kinh doanh hãy cập nhật ngay

Lợi ích khi liên kết tài khoản ngân hàng với eTax Mobile

Nộp thuế dễ dàng: Không cần ra kho bạc, hay cơ quan thuế, không bị giới hạn việc nộp thuế trong giờ hành chính, giờ đây các hộ kinh doanh có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, ngay trên điện thoại.

Quản lý và tra cứu tiện lợi: Mọi chứng từ nộp thuế được ghi nhận ngay lập tức và lưu trữ trên hệ thống, cho phép khách hàng dễ dàng tra cứu lịch sử bất kỳ lúc nào mà không lo thất lạc.

An toàn và bảo mật: Tất cả giao dịch đều được bảo vệ bằng cơ chế xác thực 2 lớp và mã OTP, đảm bảo an toàn tối đa cho tài khoản và thông tin của khách hàng.

Liên kết tài khoản ngân hàng với eTax mobile qua 6 bước sau:

Bước 1. Chọn Nhóm chức năng nộp thuế

Bước 2. Chọn Liên kết/Hủy liên kết tài khoản

Bước 3. Người nộp thuế (NNT) nhập các thông tin ứng dụng yêu cầu, sau đó nhấn Tiếp tục

Bước 4. NNT nhập các thông tin ứng dụng yêu cầu, sau đó ấn Tiếp tục

Bước 5. NNT kiểm tra thông tin, ấn Tiếp tục

Bước 6. Hệ thống báo liên kết tài khoản thành công

Một số lưu ý trong quá trình liên kết

Thông tin tài khoản liên kết trên eTax phải trùng khớp với dữ liệu đã đăng ký tại ngân hàng.

Nếu khách hàng có thay đổi về CCCD hoặc số điện thoại, cần chủ động cập nhật trên eTax và VNeID để đảm bảo đồng bộ dữ liệu.

Kiểm tra và cập nhật mã số thuế (là số CCCD) trong trường hợp hệ thống chưa tự động đồng bộ.