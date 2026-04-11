Tiện ích chưa từng có, tất cả các hộ kinh doanh hãy cập nhật ngay

Duy Anh |

Việc thực hiện nghĩa vụ thuế giờ đây đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết nhờ tính năng liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng eTax Mobile của Tổng cục Thuế.

Lợi ích khi liên kết tài khoản ngân hàng với eTax Mobile

Nộp thuế dễ dàng: Không cần ra kho bạc, hay cơ quan thuế, không bị giới hạn việc nộp thuế trong giờ hành chính, giờ đây các hộ kinh doanh có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, ngay trên điện thoại.

Quản lý và tra cứu tiện lợi: Mọi chứng từ nộp thuế được ghi nhận ngay lập tức và lưu trữ trên hệ thống, cho phép khách hàng dễ dàng tra cứu lịch sử bất kỳ lúc nào mà không lo thất lạc.

An toàn và bảo mật: Tất cả giao dịch đều được bảo vệ bằng cơ chế xác thực 2 lớp và mã OTP, đảm bảo an toàn tối đa cho tài khoản và thông tin của khách hàng.

Liên kết tài khoản ngân hàng với eTax mobile qua 6 bước sau:

Bước 1. Chọn Nhóm chức năng nộp thuế

Bước 2. Chọn Liên kết/Hủy liên kết tài khoản

Bước 3. Người nộp thuế (NNT) nhập các thông tin ứng dụng yêu cầu, sau đó nhấn Tiếp tục

Bước 4. NNT nhập các thông tin ứng dụng yêu cầu, sau đó ấn Tiếp tục

Bước 5. NNT kiểm tra thông tin, ấn Tiếp tục

Bước 6. Hệ thống báo liên kết tài khoản thành công

Tiện ích chưa từng có, tất cả các hộ kinh doanh nên - Ảnh 1.

Một số lưu ý trong quá trình liên kết

Thông tin tài khoản liên kết trên eTax phải trùng khớp với dữ liệu đã đăng ký tại ngân hàng.

Nếu khách hàng có thay đổi về CCCD hoặc số điện thoại, cần chủ động cập nhật trên eTax và VNeID để đảm bảo đồng bộ dữ liệu.

Kiểm tra và cập nhật mã số thuế (là số CCCD) trong trường hợp hệ thống chưa tự động đồng bộ.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
