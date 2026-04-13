Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của nhân viên ngân hàng Ngô Anh Tuấn SN 1999

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Anh Tuấn (SN 1999) thường trú tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt đối với Ngô Anh Tuấn (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Kết quả điều tra xác định, Ngô Anh Tuấn là chuyên viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng chi nhánh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối về việc hồ sơ vay vốn chưa hoàn tất, yêu cầu khách hàng cung cấp điện thoại để thao tác.

Sau đó, Tuấn truy cập ứng dụng ngân hàng, thực hiện thủ tục vay vốn trực tuyến và chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng đến tài khoản khác, rồi chuyển về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Bị hại không biết về việc Tuấn dùng tài khoản của mình để vay 1,7 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi phát hiện vụ việc, bị hại đã trình báo đến cơ quan Công an.

Ngoài ra, tất cả người dân không nên để người khác sử dụng điện thoại, tài khoản của mình để truy cập, thao tác trên các ứng dụng tài chính, ngân hàng, cũng như các ứng dụng khác.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo pháp luật

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Những ai là người bị hại, người liên quan đến hành vi của Ngô Anh Tuấn, đề nghị khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: Số 04 đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.