Thi hành lệnh bắt tạm giam Nông Thị Túc sinh năm 1982

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Thị Túc (sinh năm 1982), trú tại Tổ dân phố Đề Thám 12, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2016, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tuyển dụng lao động, Nông Thị Túc đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng xin việc tại bệnh viện nhằm tạo lòng tin với người dân.

Bằng thủ đoạn này, đối tượng nhận của vợ chồng ông L.V.T cùng một số người liên quan tổng số tiền trên 600 triệu đồng đồng để chiếm đoạt.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Sau khi nhận tiền, Túc không thực hiện việc xin việc như đã hứa, đồng thời không trả lại số tiền đã nhận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thông báo: Những ai là bị hại của đối tượng nêu trên đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ: Điều tra viên Ngô Kiên Trung, số điện thoại: 0853.525.688.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thông tin liên quan đến vụ việc phối hợp cung cấp nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.