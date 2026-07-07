Quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới vừa báo tin vui chưa từng có cho châu Á

Nhà xuất khẩu này sẽ hạ giá dầu ở mức chưa từng có trong gần 3 thập kỷ cho châu Á.

Saudi Arabia vừa thực hiện đợt giảm giá dầu thô lớn nhất trong ít nhất 26 năm đối với khách hàng châu Á, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu gia tăng nhanh sau khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, khiến cuộc cạnh tranh giành thị phần tại khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới trở nên gay gắt hơn.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Saudi Aramco sẽ giảm giá bán chính thức (OSP) đối với dầu Arab Light giao tháng 8 cho khách hàng châu Á thêm 11 USD/thùng, xuống mức thấp hơn 1,5 USD/thùng so với giá tham chiếu khu vực.

Mức giảm này mạnh hơn đáng kể so với dự báo giảm 8 USD/thùng mà các chuyên gia, đồng thời là đợt điều chỉnh mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ đã đảo chiều mạnh kể từ giữa tháng 6, khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, cho phép hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường.

Trong thời gian chiến sự, eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, làm dấy lên lo ngại nguồn cung toàn cầu gián đoạn và đẩy giá dầu tăng mạnh. Tuy nhiên, sau khi giao tranh lắng xuống, phần lớn "phần bù rủi ro" của thị trường đã nhanh chóng biến mất. Giá dầu Brent hiện giảm về quanh 72 USD/thùng, tương đương mức ghi nhận vào cuối tháng 2, thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Việc giá dầu lao dốc cũng phản ánh triển vọng nguồn cung đang cải thiện nhanh chóng. Trong thời gian Hormuz bị gián đoạn, Saudi Aramco buộc phải chuyển phần lớn hoạt động xuất khẩu từ cảng Ras Tanura ở Vịnh Ba Tư sang cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ để tránh nguy cơ vận chuyển qua vùng chiến sự.

Khi lưu thông qua Hormuz được khôi phục, hoạt động xuất khẩu từ các cảng chính tại Vịnh Ba Tư đã trở lại bình thường. Saudi Aramco đã nâng lượng dầu xuất khẩu từ Ras Tanura lên khoảng 90% so với trước chiến tranh, giúp lượng dầu Trung Đông cung cấp cho thị trường châu Á tăng nhanh.

Không chỉ Saudi Arabia, nhiều nước sản xuất lớn trong khu vực cũng chuẩn bị đưa thêm dầu ra thị trường.

Liên minh OPEC+, do Saudi Arabia và Nga dẫn dắt, mới đây đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác trong tháng 8. Trong thời gian xung đột, việc tăng hạn ngạch chủ yếu mang tính biểu tượng bởi nhiều thành viên vùng Vịnh không thể tận dụng do hoạt động xuất khẩu qua Hormuz bị hạn chế.

Hiện nay, khi tuyến hàng hải chiến lược này hoạt động trở lại, các nước như Saudi Arabia, Iraq và Kuwait có điều kiện tăng sản lượng theo đúng hạn ngạch mới. Điều này đồng nghĩa nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng tới.

Đối với các nhà máy lọc dầu châu Á, triển vọng nguồn cung dồi dào hơn giúp họ có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời tạo sức ép buộc các nhà xuất khẩu phải cạnh tranh quyết liệt về giá để giữ khách hàng.

Các chuyên gia cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến Saudi Aramco chấp nhận giảm giá bán sâu hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tại châu Á chưa phục hồi mạnh, trong khi lượng dầu từ Trung Đông liên tục tăng lên, cuộc đua giành thị phần được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt.

Theo Yahoo Finance﻿