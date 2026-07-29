Saab (Thuỵ Điển) đã nhận được đơn đặt hàng 2 máy bay GlobalEye dùng để phát hiện và kiểm soát radar tầm xa (LARC) từ một quốc gia giấu tên.

Thông cáo báo chí của nhà sản xuất nêu rõ, hợp đồng bán máy bay GlobalEye cho quốc gia Trung Đông giấu tên trị giá 1,04 tỷ USD, thời hạn bàn giao dự kiến diễn ra vào năm 2030.

Đại diện Tập đoàn Saab nhấn mạnh do tính chất đặc thù, các thông tin liên quan đến an ninh quốc gia như đơn đặt hàng bổ sung hoặc người nhận sẽ không được tiết lộ.

Hiện tại chỉ có một nước Trung Đông đang vận hành máy bay GlobalEye đó là UAE, tuy vậy Qatar, Saudi Arabia và Ai Cập đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua chiếc AWACS tối tân nói trên.

Máy bay Saab 340 AEW&C thế hệ cũ đang được Saudi Arabia sử dụng. Chiếc phi cơ này cũng từng phục vụ UAE, nhưng sau đó được thay thế bằng GlobalEye.

Trước đó, ngày 7/7, có thông tin cho biết NATO đã chọn GlobalEye của Tập đoàn Saab đến từ Thụy Điển để thay thế máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm E-3 Sentry.

Khung thân máy bay AWACS mới dành cho Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ là Bombardier Global 6500, khi sở hữu tầm bay xa và khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.

Máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên không GlobalEye.

GlobalEye là máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm (AWACS) được phát triển bởi Tập đoàn Saab của Thụy Điển dựa trên khung thân phi cơ phản lực thương mại Bombardier Global 6000/6500.

Máy bay sử dụng radar Erieye ER băng tần S với ăng-ten mảng pha chủ động (AESA). Radar này được chế tạo bằng công nghệ hiện đại dựa trên phần tử gallium nitride (GaN), mang lại hiệu suất cao hơn và khả năng chống lại khí tài tác chiến điện tử rất tốt.

Theo đại diện Saab, radar Erieye ER (Extended Range Radar) giúp tăng tầm phát hiện đối với mục tiêu trên không có khả năng tàng hình lên khoảng 70% so với phiên bản cũ, đồng thời cung cấp khả năng phát hiện hiệu quả tên lửa hành trình.

Tầm phát hiện mục tiêu trên không của radar vượt quá 650km và thậm chí còn có thể được tăng cường thông qua thao tác tập trung sóng vô tuyến theo một hướng xác định.

Ngoài radar chính, máy bay GlobalEye còn được trang bị radar khẩu độ tổng hợp (SAR) Seaspray 7500E, có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu di động trên biển và trên đất liền. Máy bay còn tích hợp trạm quang điện tử với kênh truyền hình và ảnh nhiệt đặt dưới mũi.

Sự kết hợp giữa khả năng giám sát chủ động và thụ động hiện đại cho phép GlobalEye đồng thời phát hiện, theo dõi và nhận dạng các mục tiêu trên không, trên biển và trên mặt đất ở cự ly xa đáng kể, cung cấp khả năng giám sát tình huống toàn diện theo thời gian thực.