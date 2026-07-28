Hệ thống phòng không VL MICA cung cấp chiếc ô phòng không rất đáng tin cậy cho tàu chiến mặt nước.

Bộ Quốc phòng Malaysia cho biết đã chấp thuận đề nghị của Tập đoàn MBDA về việc mua hệ thống tên lửa phòng không VL MICA dành cho tàu chiến mặt nước.

Theo Tạp chí Naval News, văn bản đã được ký kết trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough 2026.

Hai bên dự kiến sẽ ký hợp đồng chính thức trong thời gian tới. Hợp đồng mua sắm hệ thống phòng không sắp diễn ra bổ sung cho chương trình đóng mới các khinh hạm lớp Maharaja Lela dành cho Hải quân Hoàng gia Malaysia.

Chiếc khinh hạm tàng hình tiên tiến đầu tiên trong loạt tàu này đã tiến hành thử nghiệm trên biển vào tháng 4 năm nay, trong khi đó chiếc thứ ba được hạ thủy vào tháng 2/2026.

Các hệ thống phòng không mới sẽ đáp ứng nhu cầu phòng thủ tầm ngắn cho các tàu chiến của Malaysia. Tập đoàn MBDA đã xác nhận thương vụ và nhấn mạnh việc ký kết hợp đồng là cần thiết để đáp ứng tiến độ sản xuất tên lửa.

Chiến hạm chủ lực Maharaja Lela của Hải quân Hoàng gia Malaysia.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn phóng thẳng đứng VL MICA được thiết kế cho tàu chiến, nhằm mục đích phòng không toàn diện. Tổ hợp này có khả năng đánh chặn tên lửa chống hạm, tiêm kích, trực thăng và máy bay không người lái.

Tên lửa được triển khai từ các bệ phóng thẳng đứng trên thân tàu, cho phép bắn loạt vào nhiều mục tiêu cùng lúc, bao phủ toàn diện khoảng không gian 360 độ xung quanh chiến hạm.

Hệ thống phòng không hạm tàu này sử dụng tên lửa MICA của Pháp với nguyên tắc "bắn - quên". Chúng được trang bị đầu dò dẫn đường bằng radar chủ động (MICA RF) hoặc ảnh nhiệt (MICA IR).

Đây thực chất là tên lửa không đối không được mang xuống tàu chiến để phòng không. Phiên bản cơ sở của loại đạn này cho phép nhắm mục tiêu ở khoảng cách lên đến 20km và độ cao tối đa 9km.

Theo Naval News



