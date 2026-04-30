HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quên 1 việc khi ăn rau bina, người đàn ông trả giá đắt bằng chạy thận suốt đời

Tăng Lộc |

Rau bina (cải bó xôi, rau chân vịt…) ngon và giàu dinh dưỡng. Thế nhưng chỉ vì lơ là khi chế biến mà người đàn ông này khổ sở vì suy thận.

Người đàn ông đang được nhắc đến là ông Lý (60 tuổi, sống tại Trung Quốc). Ông vốn có tiền sử mắc bệnh thận nhẹ mãn tính. Trong nhiều năm qua, tình trạng sức khỏe của ông vẫn duy trì ở mức ổn định, các chỉ số kiểm soát tốt và chưa cần đến sự can thiệp của máy móc. Tuy nhiên, chỉ sau một bữa ăn với đĩa rau bina lớn, cuộc đời ông đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác: suy thận cấp và phải chạy thận nhân tạo suốt phần đời còn lại.

Quên 1 việc khi ăn rau bina, người đàn ông trả giá đắt bằng chạy thận suốt đời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sai lầm khủng khiếp không nằm ở bản thân loại rau này, mà nằm ở một bước chế biến cực kỳ quan trọng mà ông Li đã bỏ qua trong suốt một thời gian dài. Thay vì chần sơ qua nước sôi để loại bỏ độc chất, ông lại chọn cách xào trực tiếp rau bina để giữ trọn vị giòn ngọt, dinh dưỡng.

Sau bữa ăn định mệnh, ông Lý xuất hiện các triệu chứng yếu mệt toàn thân và buồn nôn dữ dội. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy nồng độ creatinine trong máu tăng vọt, xác nhận tình trạng tổn thương thận cấp tính. Khi tiến hành sinh thiết, các bác sĩ phát hiện hơn mười tinh thể oxalat hình đĩa đang găm chặt, gây tắc nghẽn hoàn toàn trong các ống thận của ông.

Đối với một người có hệ bài tiết khỏe mạnh, cơ thể có thể xử lý và đào thải một lượng nhất định axit oxalic. Tuy nhiên, với bệnh nhân đang mắc bệnh thận mãn tính, các đơn vị lọc vốn đã bị tổn thương một phần từ trước. Khi một lượng lớn oxalat từ đĩa rau bina chưa chần ập vào cơ thể, chúng nhanh chóng kết hợp với canxi tạo thành các tinh thể canxi oxalat sắc nhọn. Trên nền thận đã yếu sẵn, "cơn bão" tinh thể này đã phá hủy nốt những đơn vị lọc còn lại, khiến chức năng thận sụp đổ hoàn toàn và không thể hồi phục.

6 loại rau chứa "sát thủ" axit oxalic cần đặc biệt lưu tâm

Sau khi được bác sĩ giải thích ngọn ngành, ông Lý hối hận vô cùng nhưng cũng chẳng còn kịp nữa. Thông qua câu chuyện của ông. vị bác sĩ cảnh báo, việc tiêu thụ lượng lớn thực phẩm giàu oxalat trong thời gian ngắn là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với những người có bệnh lý nền.

Quên 1 việc khi ăn rau bina, người đàn ông trả giá đắt bằng chạy thận suốt đời - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Không chỉ rau bina, có 6 loại rau phổ biến khác cũng có hàm lượng axit oxalic cao mà khi chế biến nhất định bạn phải xử lý kỹ:

- Rau dền: Hàm lượng oxalat cao. Dễ kết hợp với canxi tạo tinh thể. Nên luộc và bỏ nước đầu.

- Rau sam: Chứa nhiều axit hữu cơ, trong đó có oxalat. Ăn sống nhiều có thể gây kích ứng đường tiêu hóa.

- Cải bẹ xanh: Loại rau quen thuộc. Có oxalat ở mức đáng kể. Không nên ăn liên tục với lượng lớn.

- Củ dền: Cả củ và lá đều giàu oxalat. Dùng nhiều có thể làm tăng nguy cơ sỏi ở người nhạy cảm.

- Lá khoai lang: Hàm lượng oxalat không thấp. Nên nấu chín kỹ để giảm bớt.

- Đậu bắp: Có chứa oxalat tự nhiên. Ăn vừa phải, không nên lạm dụng trong thời gian dài.

Quy tắc chần rau: Bước ngăn cách giữa thực phẩm và độc tố

Axit oxalic là loại axit có đặc tính dễ tan trong nước. Vì vậy, các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng việc chần sơ thực phẩm trong nước sôi trước khi nấu là bước bắt buộc để loại bỏ phần lớn lượng axit này. Đối với ông Lý, việc quên đi thao tác đơn giản này đã khiến ông phải trả giá bằng việc gắn liền với máy chạy thận mỗi ngày.

Quên 1 việc khi ăn rau bina, người đàn ông trả giá đắt bằng chạy thận suốt đời - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo những người đã có tiền sử bệnh thận hoặc sỏi thận cần duy trì chế độ ăn ít oxalat, ít chất béo nhưng vẫn phải đảm bảo lượng canxi bình thường. Canxi trong chế độ ăn khi kết hợp với oxalat ngay tại đường tiêu hóa sẽ giúp đào thải chúng qua phân, thay vì để chúng đi vào máu và kết tinh tại thận.

Bài học từ trường hợp của ông Li là lời cảnh tỉnh sâu sắc: Một thói quen nấu nướng sai lầm có thể biến món ăn bổ dưỡng thành "sát thủ" đối với những người có sức khỏe thận không tốt. Hãy luôn ưu tiên sự an toàn của nội tạng trước khi chiều chuộng vị giác của bản thân.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, China Times

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại