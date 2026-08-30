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Quang Linh Food thông báo khẩn về mặt hàng bánh Trung thu

Hải My
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Thông báo mới nhất từ phía Quang Linh Food liên quan đến mặt hàng bánh trung thu đang hot thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, trang fanpage chính thức của Quang Linh Food bất ngờ đăng tải thông báo, kèm lời xin lỗi đến khách hàng, nhận nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo đó, phía shop lên tiếng về một tài khoản giả mạo bán bánh trung thu Quang Linh Food tại Nhật Bản. Ngoài ra, phía Quang Linh Food cũng nhận trách nhiệm hỗ trợ, khắc phục hậu quả với những khách hàng bị lừa đảo.

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Bài đăng từ phía Quang Linh Food gây chú ý

Cụ thể, một tài khoản TikTok đăng tải loạt hình ảnh về bánh trung thu Quang Linh Food, tự nhận là đại lý, khẳng định có sẵn sản phẩm tại Nhật Bản. Đáng chú ý, Nhật Lệ - chị gái của Quang Linh Vlogs và hiện cũng là người quản lý Quang Linh Food đã có động thái “đăng lại” trên TikTok clip từ tài khoản này. Điều đó khiến không ít người mặc định đây là tài khoản uy tín và là đại lý tại Nhật Bản của bánh trung thu Quang Linh Food.

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Tài khoản tự nhận là đại lý bánh trung thu Quang Linh Food ở Nhật Bản thể hiện sự uy tín bằng việc được Nhật Lệ "đăng lại" trên TikTok

Tuy nhiên những ngày gần đây, một số khách hàng tại Nhật Bản đăng bài phản ánh việc bị lừa đảo khi đã chuyển tiền nhưng không nhận được sản phẩm. Do đó, phía Quang Linh Food chính thức đưa ra thông báo và gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

Phía Quang Linh Food cho biết những khách hàng đã mua bánh thông qua tài khoản giả mạo, có thể liên hệ trực tiếp với shop để tìm hướng khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, phía Quang Linh Food cũng thừa nhận sai sót chủ quan trong việc “đăng lại” các bài đăng, hình ảnh trên TikTok mà không kiểm tra kỹ từ Nhật Lệ.

Cuối cùng, Quang Linh Food thông báo hiện tại sẽ dừng bán sỉ mặt hàng bánh trung thu cả trong và ngoài nước, đối với các đầu mối mới chưa xác minh rõ thông tin để hạn chế tối đa những sự việc tương tự xảy ra.

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Một số khách hàng đăng bài cho biết đã chuyển khoản tiền nhưng không nhận được hàng (Nguồn: @Bin Đang Ở Nhật)

Nguyên văn chia sẻ từ Quang Linh Food:

Thông báo và lời xin lỗi từ shop:

Hiện tại, shop được biết có một số anh/chị em tại Nhật đã gặp phải tình trạng bị lừa đảo khi mua bánh Trung Thu thông qua một nick sử dụng lại hình ảnh/nội dung bánh của shop.

Nếu anh/chị nào là nạn nhân và đã mua bánh thông qua nick này, vui lòng liên hệ trực tiếp với shop để shop tiếp nhận thông tin và tìm hướng khắc phục hậu quả trong khả năng của mình ạ.

Về phía shop, do chủ quan và không kiểm tra kỹ nội dung khi đăng lại bài viết/hình ảnh bánh Trung Thu, Nhật Lệ đã để xảy ra một sai sót nghiêm trọng, gây ảnh hưởng và mang đến trải nghiệm không đáng có cho khách hàng. Shop xin nhận trách nhiệm về sự thiếu sót này và thành thật xin lỗi tất cả anh/chị đã bị ảnh hưởng.

Để hạn chế tối đa những sự việc tương tự xảy ra trong thời gian tới, từ hôm nay shop chính thức dừng bán sỉ trong và ngoài nước đối với các đầu mối/sỉ mới chưa xác minh rõ thông tin.

Toàn bộ bánh của shop sẽ được bán lẻ trực tiếp trên các sàn thương mại điện tử chính thức, nhằm đảm bảo khách hàng có thể kiểm tra và đặt hàng đúng kênh, hạn chế rủi ro giả mạo.

Một lần nữa, shop chân thành xin lỗi anh/chị vì sự việc lần này. Rất mong mọi người thông cảm và nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến trường hợp trên, vui lòng liên hệ shop để được hỗ trợ.

Trước đó, mặt hàng bánh trung thu của Quang Linh Food hiện đang được người tiêu dùng “săn đón” trên thị trường. Chính vì vậy mà phía shop liên tục gặp tình trạng quá tải, thậm chí phải thông báo tạm dừng nhận đơn trên các sàn thương mại điện tử để tập trung toàn bộ nhân lực để đóng gói, bàn giao vận chuyển các đơn hàng đang chờ.

Tuy nhiên, khi hoạt động trở lại, sản phẩm này cũng luôn trong trạng thái hết hàng. Tình trạng này khiến nhiều khách hàng cho biết không thể đặt được bánh do sản phẩm quá “hot”. Dẫn đến việc nhiều người tìm đến các đại lý, bán lẻ để mua bánh hay thậm chí mong những khách hàng đã mua được số lượng lớn có thể bán lại cho người có nhu cầu.

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Các mặt hàng bánh trung thu của Quang Linh Food luôn trong trạng thái hết hàng ở các nền tảng

Được biết, bánh Trung thu Quang Linh Food có giá sau khuyến mãi dao động từ gần 140.000 đến hơn 150.000 đồng/chiếc, tùy từng loại. Bên cạnh các vị quen thuộc như bánh nướng thập cẩm, thương hiệu còn đưa ra nhiều lựa chọn theo khẩu vị hiện đại như bạc xỉu latte, trà xanh lưu sa hạt điều, sầu riêng lưu sa hạnh nhân,... Đặc biệt, bánh nướng ngôi sao nhân khoai môn mochi trứng muối chà bông có giá pre-order 158.000 đồng là sản phẩm hot nhất, được nhiều người “săn lùng”.

Quang Linh Food là thương hiệu kinh doanh thực phẩm và đồ ăn vặt tại Việt Nam, gắn với tên tuổi của Vlogger Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh) và nhóm Team Châu Phi. Thương hiệu hiện do chị gái anh là Phạm Thị Nhật Lệ quản lý và vận hành chính.

Quang Linh Food sở hữu danh mục sản phẩm khá đa dạng, trong đó nổi bật là các mặt hàng đặc sản sấy, đồ ăn vặt và những sản phẩm theo mùa lễ hội. Các sản phẩm của thương hiệu được bán chủ yếu trên các nền tảng trực tuyến và nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng.

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Tags

Quang Linh

bánh trung thu

Nhật Lệ

Quang Linh Vlogs

TikTok

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