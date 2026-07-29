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Quang Lê thông báo khẩn cấp

PV
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Động thái của Quang Lê nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ca sĩ Quang Lê vừa phát đi thông báo khẩn trên trang cá nhân sau khi phát hiện nhiều trang và tài khoản mạng xã hội sử dụng trái phép hình ảnh, tên tuổi của anh để quảng cáo sản phẩm với nội dung "Quang Lê được chữa khỏi dứt điểm bệnh tiểu đường". Nam ca sĩ khẳng định đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, đồng thời kêu gọi khán giả cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Trong bài đăng, Quang Lê nhấn mạnh: "Đây là thông tin giả mạo, hoàn toàn không đúng sự thật. Gần đây, tôi phát hiện một số trang và tài khoản mạng xã hội tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi của tôi để quảng cáo sản phẩm với nội dung 'Quang Lê được chữa khỏi dứt điểm bệnh tiểu đường'".

- Ảnh 1.

Một trang thông tin giả mạo Quang Lê

Nam ca sĩ khẳng định anh không hề tham gia, xác nhận hay cho phép bất kỳ đơn vị nào sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình để quảng bá cho sản phẩm nói trên. "Tôi xin khẳng định: Tôi không tham gia, không xác nhận và không cho phép sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình trong quảng cáo này", Quang Lê viết.

Không chỉ phủ nhận thông tin sai sự thật, nam ca sĩ còn gửi lời khuyến cáo tới người hâm mộ: "Kính mong quý khán giả không tin, không chia sẻ và không mua sản phẩm từ những quảng cáo giả mạo sử dụng hình ảnh của tôi."

Theo Quang Lê, việc mạo danh nghệ sĩ để quảng bá các sản phẩm liên quan đến sức khỏe không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Vì vậy, anh mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm.

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Nam ca sĩ cảnh báo mọi người hãy cẩn trọng để tránh bị lừa đảo

"Tôi kính mong các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, xác minh và xử lý các trường hợp giả mạo hình ảnh, tên tuổi của tôi để quảng cáo sai sự thật, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ngăn chặn những thông tin gây hiểu lầm tiếp tục lan truyền", nam ca sĩ bày tỏ trước khi gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng mình.

Thực tế, tình trạng người nổi tiếng bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo các sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc các sản phẩm được giới thiệu có khả năng chữa bệnh, đã diễn ra nhiều năm qua. Không ít nghệ sĩ Việt từng phải lên tiếng đính chính vì bị cắt ghép hình ảnh, video hoặc gán những phát ngôn không có thật nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý cũng nhiều lần cảnh báo người dân cần thận trọng trước những quảng cáo sử dụng hình ảnh người nổi tiếng với lời khẳng định như "chữa khỏi dứt điểm", "cam kết khỏi bệnh" hoặc những nội dung thổi phồng công dụng sản phẩm.

Tin vui của nam nghệ sĩ bị đột quỵ não, sức khỏe rất yếu, vợ kém 20 tuổi vừa mưu sinh, vừa chăm sóc
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Quang Lê

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