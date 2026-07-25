Quán sushi gây sốt với món ăn "siêu mắc cỡ", muốn ăn phải chấp nhận trở thành tâm điểm của cả quán

Bên cạnh thực đơn sushi tươi ngon, Katsu Midori Sushi còn gây chú ý với món Kobore Salmon Roe đi kèm màn phục vụ sôi động.

Không chỉ nổi tiếng với những món sushi tươi ngon, một nhà hàng tại Bangkok (Thái Lan) còn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ màn phục vụ được nhiều người ví von là "món ăn siêu mắc cỡ".

Hàng loạt video ghi lại cảnh nhân viên vừa hô vang, vừa nhún nhảy và khuấy động cả không gian mỗi khi món ăn này được gọi đã thu hút hàng triệu lượt xem, khiến không ít thực khách "hướng nội" chỉ nhìn thôi cũng thấy... ngại thay.

Nhà hàng sushi ở Bangkok, Thái Lan viral vì màn trình diễn "siêu mắc cỡ". Nguồn: Noni.in, haham.riri

Nhà sáng tạo nội dung người Việt Dinh Áo Bông, hiện sinh sống và làm việc tại Thái Lan, mới đây cũng chia sẻ trải nghiệm trực tiếp tại quán sau khi nhiều người liên tục hỏi địa chỉ. Theo anh, đây chính là nhà hàng sushi từng xuất hiện trong video trước đó của mình với món ăn "siêu mắc cỡ". Bên cạnh đó, quán còn gây chú ý với món pudding hình chú thỏ đang rất viral trên mạng xã hội Thái Lan.

Theo chia sẻ, nhà hàng có tên Katsu Midori Sushi, sở hữu nhiều chi nhánh tại Bangkok. Địa điểm mà Dinh Áo Bông ghé thăm nằm trong trung tâm thương mại Dusit Central Park, gần ga BTS Sala Daeng và MRT Silom. Nếu đi ít người, khách có thể được sắp xếp ngồi tại quầy băng chuyền để vừa thưởng thức món ăn vừa quan sát đầu bếp chế biến; còn nhóm đông sẽ được bố trí ở khu vực bàn riêng.

Nhà hàng có tên Katsu Midori Sushi, sở hữu nhiều chi nhánh tại Bangkok. Nguồn: Dinh Áo Bông

Ngay tại mỗi bàn đều có vòi nước nóng để khách tự pha bột matcha, đồng thời có thể gọi thêm ly đá miễn phí để pha thành trà lạnh. Ngoài những món chạy trên băng chuyền, thực khách còn có thể gọi thêm qua bảng thực đơn. Giá được tính theo màu của từng đĩa, dao động từ 40 - 160 Baht, giúp khách dễ dàng gọi nhiều món khác nhau để trải nghiệm.

Ngay tại mỗi bàn đều có vòi nước để khách tự pha bột matcha. Nguồn: Dinh Áo Bông

Theo Dinh Áo Bông, điểm cộng lớn nhất của quán là chất lượng hải sản tươi. Món anh yêu thích nhất là tôm, đặc biệt là loại tôm được khò nhẹ phần đầu trong khi phần thân vẫn giữ độ tươi sống. Mùi khói nhẹ kết hợp cùng sốt hải sản tạo nên hương vị khá "cuốn", dù hơi cay. Bên cạnh đó, phần bụng cá hồi được trình bày trên chiếc thuyền nhỏ cũng gây ấn tượng bởi độ béo, tươi và đẹp mắt, có giá khoảng 150 Baht.

Điểm cộng lớn nhất của quán là chất lượng hải sản tươi. Nguồn: Dinh Áo Bông

Không chỉ dừng lại ở món ăn, không khí trong quán cũng rất sôi động. Thỉnh thoảng, nhân viên sẽ rung chuông để giới thiệu các món đặc biệt. Ai có nhu cầu chỉ cần giơ tay là sẽ được phục vụ ngay tại bàn. Thậm chí, các nhân viên còn cầm nguyên con cá đi vòng quanh nhà hàng trong tiếng reo hò, tạo nên bầu không khí náo nhiệt như một buổi biểu diễn nhỏ.

Tuy nhiên, điều khiến Katsu Midori Sushi nổi tiếng nhất lại là món Kobore Salmon Roe (cơm cuộn rong biển ăn kèm trứng cá hồi), được nhiều người gọi vui là "món siêu mắc cỡ". Món ăn có giá 160 Baht, và khách hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản không trình diễn nếu muốn.

Món Kobore Salmon Roe (cơm cuộn rong biển ăn kèm trứng cá hồi), được nhiều người gọi vui là "món siêu mắc cỡ. Nguồn: Dinh Áo Bông

Dinh Áo Bông cho biết anh quyết định gọi đúng phiên bản có màn biểu diễn để trải nghiệm. Ngay từ lúc nhận order, đầu bếp đã mỉm cười đầy ẩn ý khiến anh phần nào đoán được điều sắp xảy ra.

Khi món ăn được mang ra, đầu bếp lập tức cầm micro thông báo lớn với toàn bộ nhà hàng: "Xin cảm ơn quý khách bàn số 15 đã gọi món này!" . Sau đó, cả nhóm nhân viên cùng hô khẩu hiệu theo từng nhịp, tương ứng với ba lần múc đầy trứng cá hồi lên phần rong biển của khách. Kết thúc màn trình diễn là những tràng vỗ tay, tiếng reo hò và lời cảm ơn dành cho thực khách đã gọi món.

Theo nam TikToker, khoảnh khắc ấy khiến mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía mình. "Ai hướng nội chắc xỉu tại bàn luôn", anh hài hước chia sẻ. Dù vậy, anh cho rằng đây vẫn là một trải nghiệm thú vị bởi các nhân viên đều rất nhiệt tình và dễ thương, góp phần tạo nên bầu không khí vui vẻ cho bữa ăn.

Màn trình diễn sôi động khiến nhiều thực khách phải đổ dồn ánh mắt vào người gọi món. Nguồn: Dinh Áo Bông

Ngoài món "siêu mắc cỡ", pudding hình chú thỏ của quán cũng đang trở thành một trong những món tráng miệng được nhiều người tìm đến. Khi phục vụ nhiều phần cùng lúc, nhân viên còn cầm đĩa lắc qua lắc lại để chiếc bánh rung rinh theo, tạo nên khung cảnh vừa đáng yêu vừa khiến nhiều thực khách bật cười.

Món pudding nhún nhảy cũng được hân viên cầm đĩa lắc qua lắc lại để chiếc bánh rung rinh theo

Nhà hàng sushi này luôn đông nghịt khách chờ sau 17h. Nguồn: Dinh Áo Bông

Theo kinh nghiệm của Dinh Áo Bông, quán mở cửa đến 22h nhưng luôn trong tình trạng đông khách. Nếu đến trước 16h, thời gian chờ thường không quá lâu. Tuy nhiên, sau 17h, lượng khách tăng mạnh, số thứ tự trên ứng dụng QueQ có thể lên tới hơn 1.000 lượt. Vì vậy, anh khuyên du khách nên lấy số trước trên ứng dụng nếu đang ở gần trung tâm thương mại, tranh thủ đi dạo và quay lại khi sắp đến lượt để tiết kiệm thời gian.