Quân Nga cấm nghỉ phép, hành quân 1h là đến Kiev?

Theo cựu quan chức Quân đội Ukraine, việc hủy bỏ các kỳ nghỉ phép là dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị cho một trận đánh lớn ở Đông Bắc Ukraine.

Theo cựu Phó Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine - Tướng Serhiy Krivonos, Quân đội Nga có khả năng đang chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến quy mô lớn tại các khu vực mới.

Theo viên tướng này, các vùng Sumy và Chernihiv có thể trở thành những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm đối với Ukraine, bởi khoảng cách từ đó đến thủ đô Kiev rất gần.

Ông Krivonos chỉ ra, tình báo Ukraine được cho là đang ghi nhận một số dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị cho các hành động tích cực trong những tháng tới, đặc biệt là việc Lực lượng Vũ trang Nga đã hủy bỏ kỳ nghỉ của các quân nhân và sĩ quan cảnh sát Nga.

“Tính đến ngày 28/7, kỳ nghỉ phép của Lực lượng Vũ trang Nga và các cơ quan thực thi pháp luật đã bị hủy bỏ. Đây luôn là một trong những dấu hiệu tình báo cho thấy điều gì đó nghiêm trọng đang được lên kế hoạch trong những tháng tới”, ông Krivonos tuyên bố.

Vị tướng này cũng chỉ ra điểm yếu của tuyến đường quốc lộ qua vùng Chernihiv ở khu vực Đông Bắc là nó chạy thẳng và rất gần Kiev. Ông nói rằng, nếu Quân đội Nga tiến công, khoảng cách họ phải vượt qua trên con đường đến thủ đô Ukraine là rất ngắn.

“… từ Chernihiv đến biên giới thì sao? Hoàn toàn không có gì đặc biệt. Từ Chernihiv đến Kiev, trên con đường tuyệt vời thẳng tắp như vậy, bạn có thể dễ dàng đến đó trong một tiếng, chậm hơn là một tiếng rưỡi”, ông Krivonos nói.

Đồng thời, vị tướng này thừa nhận một trong những yếu tố gây khó khăn chính đối với Quân đội Ukraine vẫn là quân số thuộc lực lượng dự bị hạn chế, trong bối cảnh họ không thể huy động thêm trong thời gian ngắn.

“Nguồn lực lượng dự trữ của quân đội là rất hạn chế. Và đối với chúng ta, vấn đề dự trữ đôi khi giống như vấn đề một chiếc chăn không vừa. Chúng ta kéo nó lên đầu để giữ ấm thì chân lại bị lạnh và ngược lại”, ông Krivonos chỉ ra.