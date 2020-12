Quan hệ với 10 bạn tình trở lên có thể tăng nguy cơ ung thư: Vì sao vậy?

Nếu bạn cần nhiều hơn 10 ngón tay để đếm số người mình từng quan hệ tình dục, bạn có thể phải lo lắng về nguy cơ ung thư của mình, theo một nghiên cứu công bố đầu năm 2020.

Theo đó, những người có từ 10 bạn tình trở lên trong cuộc đời có tỷ lệ bị chẩn đoán ung thư cao hơn những người ít hoạt động tình dục hơn, Web MD đưa tin về nghiên cứu.

Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ có từ 10 bạn tình trở lên có nguy cơ phát triển ung thư gần gấp đôi so với phụ nữ còn trinh hoặc có 1 bạn tình trong cuộc đời.

Nam giới có từ 10 bạn tình trở lên có tỷ lệ chẩn đoán ung thư tăng gần 70% so với những người có 1 hoặc không có bạn tình, tăng 57% đối với những người có từ 2-4 bạn tình trong cuộc đời.

Vì sao càng nhiều bạn tình, nguy cơ ung thư càng cao?

Đồng tác giả nghiên cứu, ông Lee Smith, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Thể dục Thể thao Cambridge (Đại học Anglia Ruskin, nước Anh), cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng có mối liên hệ giữa số lượng bạn tình và nguy cơ ung thư vì các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các bệnh lây truyền qua đường tình dục cụ thể có thể dẫn đến một số bệnh ung thư".

"Thật vậy, càng có nhiều bạn tình, khả năng tiếp xúc với STIs (bệnh lây truyền qua đường tình dục) càng lớn", ông Smith nói.

Smith giải thích: "Điều thú vị là nguy cơ mắc ung thư ở phụ nữ cao hơn so với nam giới. Điều này có thể là do mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa một số bệnh STIs và ung thư ở phụ nữ, chẳng hạn như HPV và ung thư cổ tử cung, so với HPV và ung thư dương vật".

Trong nghiên cứu, Smith và các đồng nghiệp đã thu thập dữ liệu từ một nghiên cứu khác đang diễn ra, theo dõi những người từ 50 tuổi trở lên.



Trong giai đoạn 2012-2013 của cuộc nghiên cứu này, hơn 5.700 người tham gia đã được hỏi họ có bao nhiêu bạn tình trong suốt cuộc đời. Các nhà nghiên cứu so sánh câu trả lời với các chẩn đoán ung thư tự báo cáo.

Những người tham gia có độ tuổi trung bình là 64 và khoảng 3/4 đã kết hôn. Khoảng 28% đàn ông và 41% phụ nữ cho biết họ còn trinh hoặc chỉ có 1 bạn tình trong đời, trong khi 22% đàn ông và khoảng 8% phụ nữ cho biết họ có 10 bạn tình trở lên.

Smith lưu ý rằng STIs là nghi phạm chính làm tăng nguy cơ ung thư, nhưng những người có nhiều bạn tình cũng có xu hướng thực hiện các hành vi nguy cơ khác.

Smith cho biết: "Trong nghiên cứu của chúng tôi, những người có nhiều bạn tình thường hút thuốc lá và uống rượu nhiều hơn - những hành vi được cho là có liên quan đến nguy cơ ung thư".

Nghiên cứu của Smith và đồng nghiệp được công bố ngày 13 tháng 2 trên tạp chí BMJ Sức khỏe Tình dục & Sinh sản.

(Nguồn: Web MD)

