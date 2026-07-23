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Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc có giá trị đối với thế giới đa cực

Hoàng Vân
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Ngày 22/7, RT đưa tin, Ấn Độ đã hoan nghênh việc bình thường hóa quan hệ song phương với Trung Quốc.

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc 2026 và giá trị của thế giới đa cực - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị có cuộc hội đàm song phương tại Manila, Philippines, ngày 22/7/2026.

Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn đang phát triển nhanh chóng này đã xuống dốc sau cuộc đụng độ biên giới năm 2020, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Các hoạt động ngoại giao cũng như các chuyến bay giữa hai nước đã bị đình chỉ, Ấn Độ đã hạn chế mạnh mẽ các khoản đầu tư của Trung Quốc, cùng với một số biện pháp khác.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước phần lớn đã trở lại bình thường trong bối cảnh áp lực kinh tế do cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra, với việc Ấn Độ gần đây cho phép một số công ty Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Nhấn mạnh hòa bình dọc biên giới vẫn là điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự hợp tác song phương sâu rộng hơn, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar nói: “Mối quan hệ như vậy có thể đóng góp đáng kể cho một châu Á đa cực và một thế giới đa cực.

Cả hai nước đều tin mối quan hệ ổn định và hợp tác tốt nhất có thể được phát triển dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lợi ích và sự nhạy cảm”.

Ông Jaishankar đã hoan nghênh một số biện pháp xây dựng lòng tin gần đây, bao gồm việc nối lại các chuyến bay thẳng, cập nhật chế độ thị thực, khởi động lại cuộc hành hương Kailash Manasarovar và việc nối lại hoạt động thương mại biên giới.

“Tiếp cận thị trường công bằng và cán cân thương mại là những vấn đề quan trọng", ông Jaishankar nói, chỉ ra những lo ngại của Ấn Độ về các vấn đề thương mại và kinh tế.

“Cũng có những lo ngại về tính ổn định của chuỗi cung ứng. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho cả các cuộc trao đổi chính thức và giao lưu nhân dân cần được chúng ta quan tâm.

Chúng ta cũng cần thống nhất về các cuộc gặp gỡ của các cơ chế và nền tảng khác nhau theo ưu tiên chung của chúng ta”, nhà ngoại giao hàng đầu của Ấn Độ nói.

Những phát biểu này được Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn khu vực ASEAN tại Manila, Philippines hôm 22/7.

Theo RT
Điều đặc nhiệm dọc biên giới Ukraine, Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cùng lên tiếng


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