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Quân đội Ukraine được lệnh quay video ủng hộ tổng tư lệnh giữa làn sóng kêu gọi từ chức?

Minh Hạnh
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Ông Serhii Sternenko - cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - cho biết, các chỉ huy lữ đoàn Ukraine đã nhận được lệnh ghi hình tuyên bố ủng hộ Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, trong bối cảnh ông Syrskyi đang đối mặt với làn sóng kêu gọi từ chức.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Reuters)

Theo một quân nhân được ông Sternenko dẫn lời, các chỉ huy lữ đoàn đã nhận được chỉ thị vào sáng 18/7 để ghi hình và đăng tải các video ủng hộ ông Syrskyi trước 17h.

Một quân nhân khác cho biết, nhiệm vụ này đến từ Bộ chỉ huy Lực lượng Tấn công đường không. Việc chuẩn bị các video được giao cho các đơn vị thông tin liên lạc của lữ đoàn.

“Các chỉ huy lữ đoàn đã nhận được lệnh ghi lại video ủng hộ ông Syrskyi. Những quân nhân không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt”, ông Sternenko nói.

Cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng tiết lộ, một quân nhân thuộc đơn vị Skelia đã đăng bài viết chỉ trích ông Syrskyi, sau đó tài khoản của người này bị xóa.

Ngày 16/7, các cuộc biểu tình ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov - người vừa bị bãi nhiệm - đã diễn ra gần văn phòng tổng thống ở Kiev và tại một số thành phố của Ukraine.

Những người biểu tình kêu gọi chính quyền phục chức cho ông Fedorov, đồng thời cách chức Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Người dân biểu tình hôm 17/7 ở Kiev. (Ảnh: Reuters)

Bình luận về những thay đổi tại Bộ Quốc phòng, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, ông Fedorov và ông Syrskyi không thể làm việc hiệu quả cùng nhau về các vấn đề trên chiến trường.

Ông Zelensky nói rằng việc người dân Ukraine có thể tham gia các cuộc biểu tình hòa bình và bày tỏ quan điểm của họ ngay cả trong thời chiến là điều đúng đắn, đồng thời cho biết ông "vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng" về vấn đề mà người dân nêu ra.

Tuy nhiên sau đó, ông Zelensky tuyên bố sẽ đề xuất bổ nhiệm ông Yevhen Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Khmara hiện đang giữ chức quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine.

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