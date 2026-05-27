Quân đoàn châu Phi của Nga đã có lực lượng không quân hoàn chỉnh

Bạch Dương
|

Việc Nga tăng cường thành phần không quân cho Quân đoàn châu Phi tại Mali sẽ nâng cao đáng kể sức mạnh chiến đấu cho lực lượng này.

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, Quân đoàn châu Phi (Afrika Korps) thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã hoàn tất việc thành lập lực lượng không quân đóng tại Mali.

Được biết vào thời điểm hiện tại, Quân đoàn châu Phi tại Mali đã có được đơn vị chiến đấu trên không hoàn chỉnh, với trang thiết bị và các chiến đấu cơ đóng tại Sân bay Quốc tế Modibo Keita gần thủ đô Bamako. Như đã đề cập, quy mô hiện diện quân sự của Nga tại đất nước này là lớn nhất kể từ thời Liên Xô.

Nhóm không quân của Afrika Korps bao gồm các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M, đang tích cực nhắm mục tiêu vào các vị trí của phiến quân, kèm theo đó là 10 trực thăng vận tải đa dụng Mi-8AMTSh, 4 trực thăng tấn công Mi-24P và 1 máy bay lên thẳng vận tải hạng nặng Mi-26.

Ngoài ra, đơn vị này cũng bao gồm một nhóm trinh sát trên không được trang bị máy bay không người lái đa năng tầm trung Inokhodets. Những UAV nói trên không chỉ thực hiện trinh sát mà còn có khả năng tấn công mục tiêu bằng tên lửa dẫn đường chính xác.

Nga tăng mạnh thành phần không quân cho Quân đoàn châu Phi đóng tại Mali.

Từ một sân bay ở Mali, Quân đoàn châu Phi của Nga tiến hành những hoạt động tác chiến tại các quốc gia láng giềng thuộc Liên minh Sahel. Các nhà lãnh đạo châu Phi đánh giá cao thành tích của những đơn vị cấu thành quân đoàn này trong cuộc chiến chống khủng bố.

Việc tăng cường lực lượng tác chiến trên không cho Afrika Korps được xem là cực kỳ cần thiết trong giai đoạn hiện tại, khi binh sĩ Nga cùng lính địa phương Mali vừa qua đã chịu thiệt hại đáng kể sau những cuộc tập kích từ phiến quân, dẫn tới nhu cầu bổ sung khả năng yểm trợ hỏa lực từ trên cao.

Theo Topwar
