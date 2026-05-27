Ra mắt bảng xếp hạng 35 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam: Nơi AI "không thay thế con người"

Bảng xếp hạng Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026 lộ diện

Ngày 26/5, Great Place To Work® - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc - đã công bố 35 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026 - Best Workplaces™ in Vietnam 2026.

Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam năm nay được đưa ra dựa trên kết quả khảo sát bảo mật danh tính gần 75.000 người lao động, đại diện cho tiếng nói của hơn 111.000 người lao động tại các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.

Trong một năm qua, những diễn biến phức tạp, khó lường của thế giới đã thay đổi hoàn toàn dòng chảy thương mại toàn cầu, các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đều phải học cách thích nghi với bối cảnh kinh doanh mới, đặc biệt là sự xuất hiện của làn sóng AI.

Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 nhận định các doanh nghiệp có trong danh sách đã vượt ra khỏi những mô hình cũ chỉ tập trung vào lợi nhuận, hướng tới xây dựng những môi trường làm việc nơi hiệu suất và mục đích cùng phát triển song hành.

Họ đang làm chủ nghệ thuật lãnh đạo khi con người và AI cùng tồn tại, trao quyền cho các cá nhân trong tổ chức - thay vì chỉ dựa vào chính sách - để cùng định hình văn hóa.

Danh sách 35 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2026

35 công ty có mặt trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 được đánh giá là các tổ chức hội tụ đủ 5 khía cạnh của hiệu quả kinh doanh gồm: Giữ chân nhân tài; Tuyển dụng; Dịch vụ khách hàng; Năng suất; và Khả năng thích ứng.

Đặc biệt, Bảng xếp hạng năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của 3 doanh nghiệp 5 năm liên tục là Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam gồm Capella Hotels and Resorts, Cisco và Ericsson Vietnam Company Ltd.

“Với hơn 90% người lao động cảm thấy được tôn trọng với tư cách là những cá nhân và được trao cơ hội để đóng góp, các doanh nghiệp này đã chứng minh thành công của một nơi làm việc không chỉ thể hiện qua hiệu suất, mà còn bằng sự tin tưởng, gắn bó của những con người bên trong doanh nghiệp”, ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Great Place To Work® ASEAN và ANZ chia sẻ.

AI không thay thế con người mà giúp "khuếch đại năng lực"

Sự phát triển mạnh mẽ của AI trong năm qua đã ảnh hưởng sâu sắc đến phương thức vận hành của doanh nghiệp. Ông Roland đánh giá tốc độ phát triển của AI thực sự đáng kinh ngạc khi những cột mốc dự mốc dự kiến mất một thập kỷ đã được nén lại trong 18 tháng.

“Về mặt văn hóa công sở, xu hướng này mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro: giải phóng con người khỏi tác vụ giá trị thấp để tập trung vào công việc chuyên sâu; nhưng cũng dễ gây tâm lý lo lắng, giảm gắn kết nếu quá trình chuyển đổi thiếu sự thấu hiểu và truyền thông hiệu quả” , Chủ tịch Hội đồng Quản trị Great Place To Work® nhận định.

Từ nỗi sợ bị thay thế, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã xem AI như công cụ nâng cao năng suất. Tư duy này phản ánh sự chín chắn hơn của thị trường. AI vượt trội ở khả năng nhận diện quy luật, tổng hợp thông tin và thực thi trên quy mô lớn. Ngược lại, con người nắm giữ giá trị không thể thay thế về sự thấu cảm, óc phản biện và xử lý các mối quan hệ phức tạp.

“Các doanh nghiệp thành công nhất hiện nay không tìm cách cắt giảm nhân sự, mà tập trung tối ưu hóa năng lực để mỗi cá nhân tạo ra nhiều giá trị hơn. Sự dịch chuyển tư duy từ "thay thế" sang "khuếch đại năng lực" vừa nhân văn, vừa mang lại hiệu suất cao hơn”, ông nhận định.

Tương lai của thị trường lao động không phải là cuộc chiến giữa con người và AI, mà là năng lực con người được nhân cấp bởi AI, phục vụ cho các mục tiêu có ý nghĩa của tổ chức.

Nằm trong top 10 Hạng mục Doanh nghiệp lớn của Best Workplaces in Vietnam 2026, GREENFEED được đánh giá là doanh nghiệp có sự ứng biến trước xu thế mới.

Trước câu hỏi AI xuất hiện sẽ thay thế dần sự hiện diện của con người trong mọi khâu sản xuất, từ trang trại đến bàn ăn, tập đoàn nông nghiệp thực phẩm GREENFEED cho biết đã chọn một cách tiếp cận khác.

Công ty đang biến AI thành công cụ để khai phóng tiềm năng thay vì là mối đe dọa, dựa theo triết lý "High Tech – High Touch", lấy công nghệ làm lõi để tăng tốc nhưng lấy con người làm trung tâm.

“Việc triển khai các ứng dụng như Chatbot GNIE để hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7 là cách để AI gánh vác tác vụ lặp đi lặp lại, giúp nhân sự tập trung vào sáng tạo. Đồng thời, doanh nghiệp luôn duy trì cơ chế chuyển giao ngay cho "người thật" khi nhân viên cần sự lắng nghe, chia sẻ, đảm bảo một không gian làm việc giàu tính nhân văn”, đại diện GREENFEED chia sẻ.

Song song đó, chiến lược "Bridge" trong khung quản trị nhân tài 4B được xem là cam kết mạnh mẽ để "không ai bị bỏ lại phía sau".

“Thay vì đào thải nhân sự có kỹ năng cũ không còn phù hợp, doanh nghiệp chọn đầu tư lớn vào đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Khi một vị trí mất đi, doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm cơ hội nội bộ, thậm chí sẵn sàng tiếp nhận nhân sự chỉ mới đạt 70% năng lực và tiếp tục bồi dưỡng 30% còn lại”.

Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 phân tích phản hồi khảo sát từ nhiều nhóm nhân khẩu học và vai trò khác nhau nhằm đánh giá mức độ công bằng trong trải nghiệm nơi làm việc của người lao động.

Các phát biểu trong khảo sát được tính trọng số dựa trên mức độ liên quan đến những yếu tố quan trọng nhất của một nơi làm việc công bằng, dung hợp và có mức độ tin cậy cao.