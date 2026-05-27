Tôi đã bỏ hết mọi công cụ AI sau khi phát hiện ra “tính năng vô giá” này trên Gemini: Thực sự đáng tiền

Mọi nền tảng AI thời nay đều hứa hẹn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, nhưng phần lớn trong số chúng rốt cuộc cũng chỉ đưa ra những câu trả lời chung chung, rập khuôn.

Từng mất hàng tháng trời loay hoay chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng nhằm tự động hóa quy trình và giảm bớt sự mệt mỏi này, cây bút Ben Khalesi từ Android Police tình cờ tìm thấy một tính năng duy nhất bên trong Gemini – thứ ngay lập tức khiến mọi công cụ khác trở nên lỗi thời.

Tính năng đó mang tên Gems. Và một khi đã tự tay khởi tạo "trợ lý" đầu tiên của mình, bạn sẽ nhận ra đây chính là giá trị cốt lõi duy nhất thực sự đáng tiền trên Gemini.

Dưới đây là chia sẻ của anh.

Gemini Gems thực chất là gì?

Trước hết, hãy làm rõ khái niệm về Gem của Gemini.

Thông thường, bạn có thể coi một AI tiêu chuẩn giống như một người trợ lý tạm thời nhưng xuất chúng. Điểm chí mạng là mỗi khi mở một cửa sổ chat mới, bạn lại phải bắt đầu lại từ con số không.

Bạn sẽ phải còng lưng dành ra 5 phút đầu tiên chỉ để giải thích lại mình là ai, văn phong cần như thế nào, định dạng bài viết ra sao, và những từ ngữ sáo rỗng nào cần phải né. Chu trình lặp đi lặp lại hàng ngày này rõ ràng là một "kẻ sát nhân" đối với hiệu suất làm việc. Và Gems chính là câu trả lời của Google cho bài toán nhức nhối đó.

Về cơ bản, Gems cho phép bạn đóng gói một bộ hướng dẫn chi tiết, một cá tính riêng biệt cùng một mục tiêu cụ thể, rồi "cài cắm" cố định chúng vào một phiên bản Gemini tùy biến dài hạn.

Thay vì phải gõ một đoạn prompt dài dằng dặc mỗi sáng, giờ đây bạn chỉ cần nhấp vào Gem đã thiết lập, nhập một câu ngắn gọn. Ngay lập tức, hệ thống sẽ trả về kết quả chuẩn chỉnh theo đúng các tiêu chí bạn yêu cầu.

Về bản chất, bạn đang tự xây dựng các vi ứng dụng (micro-apps) cá nhân phục vụ chính xác cho cách tư duy của mình — mà không cần phải viết một dòng code nào. Ý tưởng cốt lõi ở đây là ngừng coi AI như một thanh tìm kiếm vô hồn, mà biến nó thành một không gian làm việc cá nhân hóa — nơi thực sự ghi nhớ từng chi tiết dự án và thói quen làm việc của bạn.

Từng bước khởi tạo một Gemini Gem

Quy trình thiết lập một Gem đầu tay khá đơn giản, nhưng "phép thuật" thực sự nằm ở mức độ kiểm soát sâu sắc mà bạn có được đối với các logic cốt lõi bên trong.

Từ giao diện cài đặt của Gemini, bạn chọn mục Gems. Tại đây, bạn có thể lướt xem qua các Gem được tối ưu sẵn bởi Google hoặc từ cộng đồng, rồi nhấn chọn "New Gem" để bắt đầu tự tùy biến.

Tên gọi và Biểu tượng: Bước này phục vụ cho việc quản lý không gian làm việc. Bạn nên đặt một cái tên thật sắc bén và thực dụng để chỉ cần liếc qua thanh bên là biết ngay công năng của nó. Thay vì những cái tên chung chung như "Người viết", tôi thường chọn các nhãn gắn liền với tiện ích như "Biên tập viên công nghệ khắt khe" hay "Kiến trúc sư giao diện Android" . Đừng quên chọn một biểu tượng hoặc emoji trực quan để dễ phân biệt.

Mô tả mục tiêu: Kế đến, hãy viết một câu tóm tắt ngắn gọn về nhiệm vụ của Gem (Ví dụ: Một biên tập viên gai góc chuyên lọc bỏ các thuật ngữ doanh nghiệp rườm rà, tối ưu bài viết theo văn phong gãy gọn hướng đến giới lập trình).

Hộp lệnh hướng dẫn: Đây là nơi "phép màu" thực sự diễn ra. Vì đoạn văn bản này sẽ trở thành bộ khung tư duy vĩnh viễn cho mọi cuộc hội thoại sau này, bạn cần viết càng chi tiết càng tốt. Tôi thường định hình rõ AI sẽ đóng vai trò là ai, đồng thời ra lệnh cấm sử dụng các cụm từ rập khuôn mà AI hay mắc phải. Bạn cũng có thể quy định sẵn định dạng đầu ra (ví dụ: luôn trả lời bằng các đoạn văn ngắn, có tính đòn bẩy cao, hoặc mặc định sử dụng bảng Markdown).

Kho tri thức: Mục này cho phép bạn tải các tài liệu tham chiếu thẳng vào bộ nhớ dài hạn của Gem. Dù đó là một file PDF hướng dẫn quy chuẩn văn phong, một thư mục khổng lồ chứa các bài báo bạn từng xuất bản, hay tài liệu API kỹ thuật, hãy cứ tải hết lên đây. Khi đã được nạp dữ liệu, Gem sẽ không còn đoán mò ý bạn nữa. Nó sẽ lấy chính các tài liệu này làm "nguồn sự thật tối thượng" để đối chiếu. Ngoài ra, bạn cũng có thể chia sẻ các Gem này cho người khác cùng dùng.

Những trải nghiệm thực tế với Gemini Gems

Vài tháng trước, tôi hạ quyết tâm phải học Python một cách nghiêm túc. Nếu đã từng thử học ngôn ngữ lập trình với một chatbot AI thông thường, bạn sẽ hiểu cảm giác ức chế đến mức nào. Bạn chỉ hỏi một câu giải thích cơ bản, và nó ngay lập tức "ném" vào mặt bạn 200 dòng code phức tạp.

Để giải quyết triệt để, tôi đã tạo riêng một "bạn học" ngay trên thanh sidebar của mình. Tôi lập một Gem mới lấy tên là Python Guru , đi kèm các chỉ dẫn và mô tả tương ứng.

Giờ đây, mỗi khi mở Gem Python lên và gõ "Tôi đang bị kẹt ở phần vòng lặp" , nó không còn trả về một bài giảng lý thuyết suông nữa. AI vận hành hoàn toàn trong ranh giới tôi đã vạch sẵn, biến một mô hình ngôn ngữ khổng lồ thành một lớp học cá nhân có lộ trình cực kỳ bài bản. Đó chỉ là một trong vô vàn kịch bản ứng dụng Gems. Tiềm năng ở đây là vô hạn, và tôi thực sự khuyên bạn nên vọc vạch các Gem có sẵn để hiểu được các case-study đa dạng của chúng.

Nước đi chiến lược đầy tinh tế

Cuộc đua AI hiện tại không đơn thuần là phân định xem ai có cửa sổ ngữ cảnh rộng hơn hay tốc độ xử lý nhanh hơn; mà cốt lõi là công cụ nào có thể cá nhân hóa hoàn hảo theo đúng văn phong và sở thích của bạn. Gems đã mang lại cho tôi một hệ sinh thái "may đo" đúng nghĩa, một công cụ thực sự tôn trọng thời gian và quy trình làm việc của người dùng.

Bên cạnh Gems, bạn cũng nên bắt đầu khai thác tính năng Gemini Personal Intelligence (Trí tuệ cá nhân hóa của Gemini) để tối ưu hóa triệt để sức mạnh từ chatbot AI này của Google.