Đừng "dùng lậu" nữa, đây là phần mềm văn phòng thay Microsoft Office đủ hết tính năng mà miễn phí hoàn toàn

Microsoft Office vẫn là phần mềm không thể thiếu với nhiều người dùng. Nhưng giờ đây, nền tảng này không còn cho phép sở hữu bản quyền vĩnh viễn như trước, Microsoft giờ đây đã chuyển sang một hình thức đăng ký thuê bao trả phí định kỳ để sử dụng bộ ứng dụng Office.

Mức chi phí cao có thể là rào cản đối với nhiều người, trong khi phần mềm lậu là điều không nên được khuyến khích.

Một trong những giải pháp phù hợp nhất lúc này là chuyển sang các ứng dụng văn phòng miễn phí như của Google hay Word Online của chính Microsoft. Tuy nhiên, rào cản của chúng là yêu cầu kết nối mạng và đôi khi thiếu các tính năng cần thiết.

Và đây là lúc LibreOffice tỏa sáng. LibreOffice là nền tảng ứng dụng văn phòng mã nguồn mở uy tín và lâu đời, được rất nhiều người dùng trên thế giới ưa chuộng vì tính năng đáp ứng đầy đủ lại miễn phí.

Nếu nhu cầu sử dụng chỉ xoay quanh việc dùng Microsoft Word để soạn thảo văn bản, PowerPoint để thiết kế một vài slide trình chiếu phục vụ công việc lẫn nhu cầu cá nhân, và Excel để theo dõi các hóa đơn chi tiêu hàng tháng, LibreOffice thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

Động lực lớn nhất khiến nhiều người chấp nhận mua bản quyền Microsoft 365 thường là để đọc và chỉnh sửa các tài liệu do người khác gửi tới – những người vốn đang sử dụng các ứng dụng quen thuộc như Word hay Excel.

Mặc dù LibreOffice mặc định lưu và xuất dữ liệu dưới định dạng chuẩn mở Open Document Format (ODF), phần mềm này vẫn xử lý mượt mà rất nhiều loại file khác nhau, bao gồm cả các tệp Word (.docx) và bảng tính Excel (.xlsx).

Dù đôi lúc vẫn xảy ra một vài lỗi không tương thích nhỏ về mặt hiển thị, nhưng vấn đề này giờ đây đã được cải thiện đáng kể so với trước kia. Điểm cộng lớn khác là phần lớn các tổ hợp phím tắt quen thuộc trên Microsoft Word đều có thể áp dụng tương tự trên LibreOffice.

LibreOffice sở hữu mọi tính năng cần thiết

Một chi tiết khá thú vị là dường như đội ngũ phát triển LibreOffice rất thấu hiểu tâm lý của những người vừa chuyển dịch từ các phần mềm khác sang. Ngay khi vừa khởi chạy trình soạn thảo văn bản, một thông báo đề xuất tùy chỉnh giao diện sao cho "quen thuộc hơn" sẽ xuất hiện.

Tò mò tiến vào mục cài đặt, người dùng sẽ thực sự bất ngờ khi họ không hề nói suông – giao diện của LibreOffice Writer hoàn toàn có thể biến đổi trông gần như không có sự khác biệt so với Microsoft Word.

Một trong những lý do thuyết phục nhất để lựa chọn LibreOffice chính là số lượng tính năng đồ sộ được tích hợp trong bộ phần mềm miễn phí này. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý văn bản hay bảng tính với Writer và Calc, hệ sinh thái này còn mang lại nhiều hơn thế.

Mặc dù giao diện đồ họa của LibreOffice trông có phần hoài cổ và gợi nhắc về những năm 90, nhưng ẩn chứa bên trong lại là một "kho vũ khí" tính năng cực kỳ mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao bộ công cụ này luôn nhận được sự tin tưởng suốt nhiều năm qua.

Chặng đường 15 năm phát triển vững chắc của LibreOffice

Nếu một phần mềm mã nguồn mở sở hữu một cộng đồng người hâm mộ trung thành đủ lớn để duy trì và phát triển nó suốt hơn 15 năm qua, người dùng có thể tự tin rằng mình đang cầm trên tay một sản phẩm chất lượng.

Tìm hiểu sâu hơn về lộ trình cập nhật, có thể nhận thấy đội ngũ đứng sau LibreOffice đã duy trì một nhịp độ làm việc cực kỳ đều đặn trong nhiều năm: tung ra các bản cập nhật lớn định kỳ 6 tháng một lần, song song với các bản vá nhỏ được phát hành hàng tháng.

Điểm được đánh giá cao ở LibreOffice suốt nhiều năm qua chính là khả năng vận hành đa nền tảng. Đây vốn là ứng dụng không thể thiếu trên các hệ điều hành Linux dành cho máy tính để bàn, đồng thời hoạt động rất mượt mà trên môi trường Windows.

Nếu vẫn tìm kiếm những trải nghiệm lưu trữ đám mây tương tự như Google Docs hay Microsoft 365, phiên bản thương mại Collabora Online sẽ là câu trả lời thỏa đáng.

Nếu có nhu cầu truy cập tài liệu trên nhiều thiết bị khác nhau, người dùng hoàn toàn có thể thiết lập dịch vụ lưu trữ từ xa để lấy dữ liệu bất cứ khi nào cần thiết. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và có thể cấu hình chính xác theo sở thích cá nhân.

Bộ phần mềm này khả dụng trên hầu hết các thiết bị có mặt trên thị trường. Do đó, dù cần ghi chú nhanh trên laptop hay chỉnh sửa tài liệu khi đang di chuyển bằng máy tính bảng, LibreOffice đều có thể đáp ứng.

Thêm một lý do nữa khiến LibreOffice nhận được sự ưu ái hơn hẳn Microsoft 365 hay Google Docs là ở chế độ mặc định, phần mềm này hoàn toàn không kết nối với bất kỳ dịch vụ đám mây nào.

Ngay cả khi đường truyền Internet đột ngột bị ngắt, việc làm việc bình thường vẫn có thể tiếp diễn cho đến khi có mạng trở lại. Dù biết rằng cả hai nền tảng đám mây kia hiện cũng đã hỗ trợ tính năng làm việc ngoại tuyến, sự tối giản và độc lập của LibreOffice vẫn mang lại nhiều thiện cảm hơn.

Việc dữ liệu cá nhân mặc định chỉ lưu trữ cục bộ trên máy tính giúp mang lại sự yên tâm hoàn toàn trước những rủi ro rò rỉ thông tin hay những ánh mắt tò mò từ bên ngoài.

Nói như vậy không có nghĩa là LibreOffice hoàn toàn bị cô lập với thế giới Internet. Quy trình đồng bộ hóa cho các tệp tin hoàn toàn có thể tự thiết lập nếu muốn. Người dùng có quyền tự do lựa chọn các dịch vụ lưu trữ bên thứ ba như Dropbox hay Google Drive.

Thói quen sao lưu dữ liệu lên đám mây vẫn được duy trì để có thể truy cập linh hoạt trên nhiều thiết bị khi cần, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào cơ chế "tất cả hoặc không có gì" mang tính áp đặt của Office 365 hay Google Docs.

LibreOffice có thể không phải là sự thay thế hoàn hảo cho tất cả mọi người

Mặc dù LibreOffice sở hữu đầy đủ lý do để thuyết phục người dùng rời bỏ "đoàn tàu" Microsoft Office, nhưng công bằng mà nói, nó có thể không phải là sự thay thế lý tưởng cho tất cả mọi người.

Không phải tự nhiên mà Microsoft Office lại giữ vững vị thế độc tôn lâu đến như vậy trong phân khúc này. Đối với các doanh nghiệp lớn, hoặc những cá nhân từng dành hàng ngàn giờ trong đời để tối ưu hóa các bảng tính phức tạp, LibreOffice có thể chưa đáp ứng được kỳ vọng khắt khe của họ.

Microsoft Office tỏ ra vượt trội ở nhiều khía cạnh, nhưng khả năng hỗ trợ làm việc cộng tác mới là nơi ứng dụng này thực sự tỏa sáng. Tính năng đồng thời chỉnh sửa tài liệu theo thời gian thực mang lại lợi ích vô cùng lớn cho các tổ chức có quy mô lớn.

Tuy nhiên, với người dùng cá nhân, LibreOffice đã là một trợ thủ quá đắc lực.

Trong bối cảnh Microsoft Office liên tục nhồi nhét các tính năng AI mới – những thứ vô tình đẩy người dùng ra xa hơn, sự ngỡ ngàng thực sự xuất hiện vì tại sao đến tận bây giờ LibreOffice mới được khai phá.

Người dùng không chỉ có thể tạo ra các tài liệu và chia sẻ chúng một cách dễ dàng với những người đang dùng Word hay Excel, mà còn có thể chuyển dịch toàn bộ kho lưu trữ dữ liệu sang nền tảng mới mà không cần phải tốn công học lại cách sử dụng các tính năng từ đầu.