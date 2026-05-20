Suốt 17 năm qua, Apple luôn tặng kèm một món quà nhỏ trong hộp khi mua iPhone – Sao giờ không còn nữa?

Chiếc hộp đựng iPhone nổi tiếng

Những khách hàng gắn bó lâu năm với iPhone có lẽ đã quá quen thuộc với chiến lược đóng gói sản phẩm của Apple, cũng như cách thiết kế này tiến hóa qua từng năm.

Hộp đựng iPhone nổi tiếng là khó mở, bởi Apple luôn muốn tạo ra cho người dùng khoảnh khắc hồi hộp, mong ngóng trước khi được tận tay chạm vào thiết bị. Chiếc iPhone sẽ là thứ đầu tiên hiện ra ngay khi nắp hộp được nhấc lên, trong khi không gian bên dưới là lớp lót dành cho phụ kiện và tài liệu hướng dẫn.

Tuy nhiên, những người dùng thông thường khi nâng cấp lên các dòng máy như iPhone 16 hay iPhone 17 sẽ không còn bắt gặp một món "quà tặng" quen thuộc: những miếng dán (sticker) logo Apple vốn luôn đi kèm với các thế hệ iPhone trước đây cũng như nhiều sản phẩm khác của hãng.

Trên thực tế, Apple đã ngừng việc tặng kèm sticker logo quả táo khuyết trong hộp kể từ năm 2024 vì các lý do liên quan đến môi trường. Cụ thể, hãng đã chuyển sang chiến lược sử dụng bao bì sản phẩm 100% gốc sợi, và do đó, những chiếc sticker buộc phải bị loại bỏ do chúng được làm từ chất liệu nhựa.

Đáng chú ý, iPhone không phải là dòng thiết bị duy nhất mất đi những miếng dán logo mang tính biểu tượng này. Vào tháng 2/2024, chiếc kính không gian Apple Vision Pro đã trở thành thiết bị phần cứng mới đầu tiên của hãng được xuất xưởng mà không có sticker bên trong hộp.

Đến tháng 5/2024, dòng iPad Pro M4 và iPad Air thế hệ mới cũng nối gót loại bỏ món phụ kiện trên. Khi thế hệ iPhone 16 chính thức trình làng vào tháng 9/2024 với thiết kế bao bì làm 100% từ sợi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc những miếng dán sticker đã hoàn toàn vắng bóng. Động thái này nằm trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu chiến lược do chính Apple tự đặt ra: đạt mức trung hòa carbon vào năm 2030.

Những tín đồ công nghệ thường xuyên theo dõi tin tức về Apple có lẽ đã lường trước được sự thay đổi này. Trở lại năm 2020, Apple từng gây xôn xao khi thẳng tay loại bỏ củ sạc ra khỏi hộp iPhone bắt đầu từ thế hệ iPhone 12. Thời điểm bấy giờ, công ty giải thích rằng việc bỏ đi bộ sạc giúp thu nhỏ kích thước hộp bán lẻ, từ đó cho phép họ vận chuyển số lượng hộp trên mỗi tấm kê hàng nhiều hơn 70% so với trước kia – một bước tiến giúp giảm thiểu lượng khí thải tương đương với việc loại bỏ 450.000 chiếc ô tô lưu thông trên đường mỗi năm. Với bối cảnh đó, việc những miếng sticker nhựa của Apple bị "khai tử" chỉ là chuyện sớm muộn.

Tại sao Apple từng tặng kèm sticker trong hộp sản phẩm?

Thực chất, iPhone không phải là sản phẩm đầu tiên được tặng kèm sticker logo Apple miễn phí bên trong hộp. Chiến lược tiếp thị độc đáo này đã được khởi xướng từ cuối thập niên 70, khi Apple bắt đầu bỏ thêm những tấm decal miễn phí vào các hộp bán lẻ của dòng máy tính Apple II. Hãng tiếp tục duy trì truyền thống này trên các dòng máy tính khác của mình.

Thuở sơ khai, những tấm decal mang hình ảnh quả táo cắn dở đặc trưng với màu sắc cầu vồng rực rỡ. Tuy nhiên, Apple đã thay đổi thiết kế sticker sau năm 1998, khi hãng chuyển sang sử dụng logo đơn sắc để thay thế cho phiên bản cầu vồng. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình này diễn ra gần một thập kỷ trước khi huyền thoại Steve Jobs trình làng chiếc iPhone thế hệ đầu tiên.

Trong nhiều năm sau đó, Apple tiếp tục duy trì món quà tặng kèm này, phân phối chúng cùng với hàng loạt sản phẩm chủ lực trong hệ sinh thái của mình, bao gồm máy Mac, iPod, iPhone và iPad.

Cộng đồng người hâm mộ Apple đặc biệt yêu thích những tấm decal này và thường xuyên dán chúng lên mọi bề mặt xung quanh. Điều này phần nào lý giải nguyên nhân vì sao Apple lại quyết định duy trì đặc quyền miễn phí này cho người tiêu dùng suốt nhiều thập kỷ.

Xét cho cùng, những chiếc sticker logo Apple đã chứng minh được hiệu quả tuyệt vời như một chiến dịch quảng cáo đầy khôn ngoan cho một công ty vốn luôn tự định vị mình là kẻ thách thức trong lĩnh vực điện toán vào những năm tháng đầu tiên khởi nghiệp.

Ngay cả ở thời điểm chiếc iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt, Apple vẫn mang tâm thế của một "kẻ thách thức", mặc dù sau đó sản phẩm này đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh, giúp "Táo khuyết" tăng trưởng với tốc độ phi mã kể từ ngày đầu tiên lên kệ.

Hãng đã miệt mài gửi kèm những chiếc sticker đó trong các hộp iPhone suốt 17 năm dài, như một sự ghi nhận rằng rất nhiều khách hàng luôn trân trọng và mong ngóng tìm thấy chúng mỗi khi "đập hộp".

Dẫu vậy, theo tính toán từ nguồn tin BasicAppleGuy , việc mạnh tay loại bỏ hai chiếc sticker Apple khỏi mỗi hộp iPhone sẽ giúp cắt giảm tới khoảng 400 tấn nhựa không sử dụng đến. Trừ khi Apple tìm ra một giải pháp để sản xuất ra những miếng dán thân thiện với môi trường, bằng không, khả năng món phụ kiện quen thuộc này quay trở lại gần như là điều không thể.