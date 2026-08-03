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Quan chức Nga: Mỹ và EU đang lợi dụng lẫn nhau

Hoàng Vân
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Ngày 2/8, trong cuộc phỏng vấn với TASS, một quan chức ngoại giao Nga cho rằng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang lợi dụng lẫn nhau.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik.

“Mỹ và EU đang lợi dụng lẫn nhau, trong đó Mỹ tập trung vào việc thu hút nhân tài từ châu Âu, cũng như tài chính và công nghệ của châu Âu”, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói trong buổi phỏng vấn với TASS hôm 2/8.

"Mỹ và châu Âu muốn tận dụng lẫn nhau, tận dụng năng lực của nhau. Người châu Âu muốn sử dụng năng lực quân sự và công nghệ để tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời tìm kiếm năng lực năng lượng của Mỹ để cung cấp cho EU.

Trong khi đó, Mỹ muốn kiếm tiền, họ không đặc biệt quan tâm đến sự phát triển công nghệ của châu Âu. Họ quan tâm đến việc chảy máu chất xám và công nghệ của châu Âu, đến việc kéo các ngành công nghiệp hiện có sang lãnh thổ của họ.

Đây chính là chiến lược của Tổng thống Donald Trump, bởi vì cuối cùng nhà lãnh đạo Mỹ nhận ra, người ta không thể tiến xa chỉ bằng việc cung cấp dịch vụ", nhà ngoại giao Nga kết luận.

Theo TASS
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Nga

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