Quan chức Lầu Năm Góc: Tình hình Iran không phải ngõ cụt đối với Mỹ

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby nói với tờ New York Times rằng tình hình Iran

Ông Colby cho biết, Mỹ đã thành công trong việc tước đoạt khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo và đã loại bỏ việc "thể hiện sức mạnh quân sự trong khu vực" của nước này.

Quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh các cuộc tấn công của Mỹ "đã làm suy yếu đáng kể khả năng chiến đấu của Iran, cũng như một phần đáng kể cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ".

Ông Colby cũng lưu ý Mỹ không ở trong "vị thế yếu", và Tổng thống Donald Trump có "những lựa chọn rất quan trọng" để leo thang, cả về quân sự và phi quân sự.

Tuy nhiên, theo báo chí Nga, những tuyên bố lạc quan của quan chức cấp cao Lầu Năm Góc lại mâu thuẫn với thực tế ở Trung Đông.

Nếu Iran thực sự "thiếu khả năng thể hiện sức mạnh" như ông Colby khẳng định, thì câu hỏi đặt ra là: "Tại sao Mỹ, ngay cả với sự hỗ trợ của các đồng minh trong khu vực lại chưa thể chấm dứt xung đột và buộc phải tăng cường hiện diện quân sự"?

Hơn nữa, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran ủng hộ lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen. Nhưng chính ông lại nói rằng đã tước bỏ khả năng thể hiện sức mạnh của Iran.

Máy bay ném bom B-1B Lancer đã tham gia không kích Iran.

Trong khi đó, Mỹ đang nhanh chóng triển khai thêm quân đội, nhân viên y tế và vũ khí đến Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã liên tục tấn công các mục tiêu của Iran trong ngày thứ 12 liên tiếp.

Đồng thời theo các báo cáo truyền thông, những đồng minh Ả Rập của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư ngày càng chia rẽ về các bước đi tiếp theo và đang kêu gọi ông Trump phát động một cuộc tấn công trên bộ. Nhưng chính Mỹ cũng kỳ vọng điều tương tự từ các đối tác của mình.

Iran cũng tiếp tục trả đũa khi nước này tấn công các mục tiêu của Mỹ ở Jordan, Iraq, Bahrain và Kuwait, khiến một số binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Nhiều chuyên gia và nhà phân tích đồng ý rằng những tuyên bố của ông Colby là quá lạc quan. Iran vẫn sở hữu một trong những năng lực quân sự lớn nhất ở Trung Đông, bao gồm kho vũ khí khổng lồ với tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như hàng chục nghìn máy bay không người lái.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trước đây đã thừa nhận một cuộc xung đột có thể đòi hỏi sự phối hợp trên toàn NATO.

Do đó, luận điệu của Mỹ về việc "loại bỏ khả năng triển khai sức mạnh của Iran" nghe có vẻ không thuyết phục trong bối cảnh xung đột kéo dài, tổn thất ngày càng gia tăng và thiếu một kế hoạch rõ ràng để giành chiến thắng.