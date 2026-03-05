Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội và Đoàn liên ngành UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã kiểm tra cơ sở kinh doanh bún riêu trên phố Hàng Lược sau khi xuất hiện chia sẻ của một du khách Trung Quốc trên mạng xã hội. Quá trình kiểm tra trực tiếp tại cơ sở kinh doanh bún riêu trên phố Hàng Lược do bà N.T.H làm chủ đã ghi nhận nhiều vi phạm thực tế.

Cụ thể, khu vực chế biến có tình trạng thức ăn không được che đậy cẩn thận, xuất hiện côn trùng gây hại xâm nhập và nhân viên phục vụ không sử dụng găng tay hay khẩu trang theo quy định. Trước những lỗi vi phạm rõ ràng về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính cơ sở này 4,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động buôn bán. Chủ quán cũng đã ký cam kết sẽ chỉ mở cửa đón khách trở lại khi nào khắc phục xong các lỗi vi phạm và đáp ứng đầy đủ điều kiện vệ sinh theo quy định.

Câu chuyện bắt nguồn từ mạng xã hội Xiaohongshu, khi một du khách người Trung Quốc chia sẻ trải nghiệm sau chuyến du lịch Việt Nam. Trong bài viết thu hút hàng trăm lượt bình luận chỉ sau hai ngày, vị khách này dành nhiều lời khen ngợi cho ẩm thực Việt với mức giá phải chăng và hương vị vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất được nhắc đến lại là vấn đề vệ sinh ở một số quán ăn nhỏ lẻ. Du khách này thẳng thắn bày tỏ rằng có những nơi điều kiện vệ sinh chưa tốt đến mức "nhìn qua đã không dám vào ăn", đồng thời đăng tải kèm theo hình ảnh thực tế của một vài quán, trong đó có gánh bún riêu nằm trên phố Hàng Lược.

Đối với nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là những ai hay la cà khu vực phố cổ, quán bún riêu trong con ngõ nhỏ Hàng Lược này vốn dĩ là một địa chỉ ăn uống khá quen thuộc suốt nhiều năm qua. Điểm cộng níu chân thực khách nằm ở bát nước dùng luôn tỏa mùi thơm nức đặc trưng của cua đồng, hòa quyện khéo léo với vị chua thanh dịu nhẹ từ giấm bỗng và cà chua đỏ au. Thêm vào đó, phần thịt bò ở đây luôn được thái miếng dày dặn, chần vừa chín tới nên khi ăn vẫn giữ trọn vẹn được độ mềm mọng và vị ngọt thịt tự nhiên. Đã có một thời gian dài, người ta sẵn sàng ngồi nép mình trong con ngõ chật hẹp, xì xụp bát bún nóng hổi và xuề xòa bỏ qua những thiếu sót về mặt không gian hay sự bày biện.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chất lượng sống ngày càng được nâng cao, tư duy "khuất mắt trông coi" hay "ăn bẩn sống lâu" đã không còn phù hợp. Sự tiếc nuối về một hương vị tuổi thơ hay thói quen la cà phố xá không thể đem ra làm tấm bình phong để bào chữa cho những vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Một bát bún dù nước dùng có ngọt thanh, thịt bò có mềm đến mấy nhưng lại được chế biến trong một môi trường thiếu che đậy, có côn trùng xâm nhập thì chắc chắn sẽ mang theo những rủi ro tiềm ẩn cho hệ tiêu hóa và sức khỏe lâu dài của người thưởng thức.

Sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng phường Hoàn Kiếm là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự sát sao trong việc bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, cũng như giữ gìn hình ảnh du lịch của Thủ đô. Đây thực sự là một tiếng chuông cảnh tỉnh cần thiết dành cho hàng ngàn hộ kinh doanh thức ăn đường phố khác tại Việt Nam. Đã qua rồi cái thời chỉ cần đồ ăn ngon, giá rẻ là khách hàng sẽ tự động tìm đến và nhắm mắt bỏ qua mọi thứ. Thực khách ngày nay, từ người dân địa phương cho đến khách du lịch quốc tế, đều đã khắt khe hơn rất nhiều trong việc lựa chọn nơi để trao gửi niềm tin.

Ẩm thực đường phố Việt Nam vốn mang trong mình sức hút mạnh mẽ nhờ sự đa dạng và đậm đà bản sắc. Để nét đẹp văn hóa ấy thực sự tỏa sáng và phát triển bền vững, những người kinh doanh cần phải tự nâng cấp chính mình, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như đeo găng tay, mang khẩu trang, sử dụng tủ kính che đậy thức ăn cẩn thận. Chỉ khi hương vị truyền thống được đặt trong một tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, món ăn lề đường mới thực sự trọn vẹn và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho bất cứ ai ghé nếm thử.