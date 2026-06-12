HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Quái vật biển Bột Hải" của Trung Quốc lộ thêm bí mật mới

Quang Hưng
|

Trung Quốc có thể đang hồi sinh một khái niệm quân sự từng khiến phương Tây và Liên Xô đặc biệt quan tâm.

Chưa đầy một năm sau lần đầu gây chú ý, phương tiện hiệu ứng mặt đất (Wing-in-Ground - WIG) bí ẩn của Trung Quốc, được giới quan sát đặt biệt danh là "Quái vật biển Bột Hải" (Bohai Sea Monster), đã xuất hiện trở lại với nhiều chi tiết mới. Đáng chú ý nhất là dấu hiệu cho thấy phương tiện này có thể mang vũ khí, qua đó củng cố nhận định rằng đây không đơn thuần là một nền tảng vận tải hay cứu hộ.

Các hình ảnh mới được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy phương tiện đã được hoàn thiện hơn đáng kể so với lần xuất hiện đầu tiên vào năm 2025. Những bức ảnh cũng xác nhận nó sử dụng 4 động cơ cánh quạt tuabin thay vì động cơ phản lực như nhiều dự đoán trước đó.

Quái vật biển Bột Hải của Trung Quốc và những bí mật công nghệ quân sự mới - Ảnh 1.
Vai trò tác chiến

"Quái vật biển Bột Hải" lần đầu được chuyên gia tác chiến tàu ngầm H.I. Sutton phát hiện tại một cầu cảng bên bờ biển Bột Hải vào tháng 6/2025. Khi đó, thiết kế thân tàu bay với đuôi chữ V nối liền đã ngay lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán về mục đích thực sự của chương trình.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy phương tiện hiện được trang bị đầy đủ 4 cánh quạt ba lá. Tuy nhiên, chi tiết gây chú ý hơn cả nằm dưới cánh.

Mỗi bên cánh xuất hiện hai giá treo bên ngoài có cấu trúc tương tự các điểm treo vũ khí trên máy bay quân sự. Theo các nhà phân tích, đây có thể là nơi mang theo tên lửa, ngư lôi, UAV phóng từ trên không hoặc các loại cảm biến chuyên dụng.

Về lý thuyết, những giá treo này cũng có thể được sử dụng cho thùng nhiên liệu phụ hoặc thiết bị cứu hộ. Tuy nhiên, màu sơn quân sự cùng học thuyết tác chiến hiện nay của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, khiến nhiều chuyên gia nghiêng về khả năng phương tiện sẽ đảm nhận một số nhiệm vụ chiến đấu.

Sự xuất hiện của các điểm treo vũ khí cũng đặt dấu hỏi đối với những nhận định trước đây cho rằng, đây chỉ là một dự án dân sự hoặc phương tiện hỗ trợ lực lượng hải cảnh.

Hồi sinh ý tưởng từng bị lãng quên

"Quái vật biển Bột Hải" thuộc nhóm phương tiện hiệu ứng mặt đất - loại khí tài bay ở độ cao rất thấp phía trên mặt nước để tận dụng lớp đệm khí sinh ra giữa cánh và mặt biển.

Khái niệm này từng được Liên Xô nghiên cứu rất mạnh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh với những phương tiện khổng lồ mang tên Ekranoplan. Một số mẫu thậm chí được trang bị tên lửa chống hạm và từng phục vụ trong quân đội.

Ưu điểm lớn nhất của phương tiện WIG là khả năng di chuyển nhanh hơn tàu chiến nhưng tiêu thụ ít nhiên liệu hơn máy bay thông thường. Quan trọng hơn, khi bay sát mặt biển, chúng có thể hoạt động dưới đường chân trời radar, khiến việc phát hiện từ khoảng cách xa trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, chúng không bị ảnh hưởng bởi thủy lôi, tàu ngầm hoặc nhiều mối đe dọa hàng hải khác.

Sau khi Liên Xô tan rã, khái niệm này dần bị bỏ quên. Tuy nhiên, những năm gần đây, cả Mỹ và Trung Quốc đều thể hiện sự quan tâm trở lại.

Trước đó, Mỹ từng đầu tư vào chương trình Liberty Lifter nhằm phát triển phương tiện vận tải cỡ lớn hoạt động theo nguyên lý tương tự, dù dự án cuối cùng không được tiếp tục.

Quái vật biển Bột Hải của Trung Quốc và những bí mật công nghệ quân sự mới - Ảnh 2.
Vũ khí mới cho vùng biển khu vực?

Trong trường hợp được trang bị vũ khí, "Quái vật biển Bột Hải" có thể trở thành một nền tảng kiểm soát biển khá đặc biệt.

Với kích thước hiện tại, phương tiện được cho là đủ khả năng mang theo cảm biến trinh sát cùng 4 ngư lôi chống ngầm hoặc tên lửa chống hạm cỡ nhỏ dưới cánh. Bom chìm chống ngầm cũng là một lựa chọn tiềm năng.

Điều này giúp nó phù hợp với các nhiệm vụ tuần tra vùng biển ven bờ, chống ngầm, hỗ trợ lực lượng đặc biệt hoặc tìm kiếm cứu nạn chiến đấu.

Đối với Trung Quốc, loại khí tài như vậy đặc biệt hữu ích tại vùng biển khu vực, nơi có khoảng cách lớn giữa các đảo, bãi đá và căn cứ tiền tiêu. Trong thời bình, nó có thể vận chuyển hàng hóa, tiếp tế và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Khi xảy ra xung đột, nền tảng này có thể nhanh chóng đưa quân, khí tài hoặc thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công tại các khu vực ven biển.

Một số chuyên gia còn cho rằng phương tiện hiện tại chỉ là nguyên mẫu trình diễn công nghệ. Nếu chương trình thành công, Trung Quốc hoàn toàn có thể phát triển phiên bản lớn hơn nhiều với khoang chứa vũ khí bên trong, tải trọng cao hơn, tầm hoạt động xa hơn và hệ thống cảm biến hiện đại hơn.

Dù mục đích cuối cùng của "Quái vật biển Bột Hải" vẫn chưa được công bố, sự xuất hiện của các điểm treo vũ khí cho thấy Bắc Kinh dường như đang theo đuổi tham vọng lớn hơn nhiều, so với việc chế tạo một phương tiện vận tải độc đáo. Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự trên biển ngày càng gia tăng, đây có thể là bước đi mới nhất trong nỗ lực mở rộng danh mục khí tài tác chiến phi truyền thống của Trung Quốc.

Đã đến lúc đoàn tàu bọc thép huyền thoại của Nga cần "tái sinh" để đỡ đòn Ukraine?
Tags

công nghệ trung quốc

Ekranoplan

vũ khí Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại