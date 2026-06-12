"Quái vật biển Bột Hải" của Trung Quốc lộ thêm bí mật mới

Trung Quốc có thể đang hồi sinh một khái niệm quân sự từng khiến phương Tây và Liên Xô đặc biệt quan tâm.

Chưa đầy một năm sau lần đầu gây chú ý, phương tiện hiệu ứng mặt đất (Wing-in-Ground - WIG) bí ẩn của Trung Quốc, được giới quan sát đặt biệt danh là "Quái vật biển Bột Hải" (Bohai Sea Monster), đã xuất hiện trở lại với nhiều chi tiết mới. Đáng chú ý nhất là dấu hiệu cho thấy phương tiện này có thể mang vũ khí, qua đó củng cố nhận định rằng đây không đơn thuần là một nền tảng vận tải hay cứu hộ.

Các hình ảnh mới được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy phương tiện đã được hoàn thiện hơn đáng kể so với lần xuất hiện đầu tiên vào năm 2025. Những bức ảnh cũng xác nhận nó sử dụng 4 động cơ cánh quạt tuabin thay vì động cơ phản lực như nhiều dự đoán trước đó.

"Quái vật biển Bột Hải" lần đầu được chuyên gia tác chiến tàu ngầm H.I. Sutton phát hiện tại một cầu cảng bên bờ biển Bột Hải vào tháng 6/2025. Khi đó, thiết kế thân tàu bay với đuôi chữ V nối liền đã ngay lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán về mục đích thực sự của chương trình.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy phương tiện hiện được trang bị đầy đủ 4 cánh quạt ba lá. Tuy nhiên, chi tiết gây chú ý hơn cả nằm dưới cánh.

Mỗi bên cánh xuất hiện hai giá treo bên ngoài có cấu trúc tương tự các điểm treo vũ khí trên máy bay quân sự. Theo các nhà phân tích, đây có thể là nơi mang theo tên lửa, ngư lôi, UAV phóng từ trên không hoặc các loại cảm biến chuyên dụng.

Về lý thuyết, những giá treo này cũng có thể được sử dụng cho thùng nhiên liệu phụ hoặc thiết bị cứu hộ. Tuy nhiên, màu sơn quân sự cùng học thuyết tác chiến hiện nay của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, khiến nhiều chuyên gia nghiêng về khả năng phương tiện sẽ đảm nhận một số nhiệm vụ chiến đấu.

Sự xuất hiện của các điểm treo vũ khí cũng đặt dấu hỏi đối với những nhận định trước đây cho rằng, đây chỉ là một dự án dân sự hoặc phương tiện hỗ trợ lực lượng hải cảnh.

Hồi sinh ý tưởng từng bị lãng quên

"Quái vật biển Bột Hải" thuộc nhóm phương tiện hiệu ứng mặt đất - loại khí tài bay ở độ cao rất thấp phía trên mặt nước để tận dụng lớp đệm khí sinh ra giữa cánh và mặt biển.

Khái niệm này từng được Liên Xô nghiên cứu rất mạnh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh với những phương tiện khổng lồ mang tên Ekranoplan. Một số mẫu thậm chí được trang bị tên lửa chống hạm và từng phục vụ trong quân đội.

Ưu điểm lớn nhất của phương tiện WIG là khả năng di chuyển nhanh hơn tàu chiến nhưng tiêu thụ ít nhiên liệu hơn máy bay thông thường. Quan trọng hơn, khi bay sát mặt biển, chúng có thể hoạt động dưới đường chân trời radar, khiến việc phát hiện từ khoảng cách xa trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, chúng không bị ảnh hưởng bởi thủy lôi, tàu ngầm hoặc nhiều mối đe dọa hàng hải khác.

Sau khi Liên Xô tan rã, khái niệm này dần bị bỏ quên. Tuy nhiên, những năm gần đây, cả Mỹ và Trung Quốc đều thể hiện sự quan tâm trở lại.

Trước đó, Mỹ từng đầu tư vào chương trình Liberty Lifter nhằm phát triển phương tiện vận tải cỡ lớn hoạt động theo nguyên lý tương tự, dù dự án cuối cùng không được tiếp tục.

Trong trường hợp được trang bị vũ khí, "Quái vật biển Bột Hải" có thể trở thành một nền tảng kiểm soát biển khá đặc biệt.

Với kích thước hiện tại, phương tiện được cho là đủ khả năng mang theo cảm biến trinh sát cùng 4 ngư lôi chống ngầm hoặc tên lửa chống hạm cỡ nhỏ dưới cánh. Bom chìm chống ngầm cũng là một lựa chọn tiềm năng.

Điều này giúp nó phù hợp với các nhiệm vụ tuần tra vùng biển ven bờ, chống ngầm, hỗ trợ lực lượng đặc biệt hoặc tìm kiếm cứu nạn chiến đấu.

Đối với Trung Quốc, loại khí tài như vậy đặc biệt hữu ích tại vùng biển khu vực, nơi có khoảng cách lớn giữa các đảo, bãi đá và căn cứ tiền tiêu. Trong thời bình, nó có thể vận chuyển hàng hóa, tiếp tế và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Khi xảy ra xung đột, nền tảng này có thể nhanh chóng đưa quân, khí tài hoặc thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công tại các khu vực ven biển.

Một số chuyên gia còn cho rằng phương tiện hiện tại chỉ là nguyên mẫu trình diễn công nghệ. Nếu chương trình thành công, Trung Quốc hoàn toàn có thể phát triển phiên bản lớn hơn nhiều với khoang chứa vũ khí bên trong, tải trọng cao hơn, tầm hoạt động xa hơn và hệ thống cảm biến hiện đại hơn.

Dù mục đích cuối cùng của "Quái vật biển Bột Hải" vẫn chưa được công bố, sự xuất hiện của các điểm treo vũ khí cho thấy Bắc Kinh dường như đang theo đuổi tham vọng lớn hơn nhiều, so với việc chế tạo một phương tiện vận tải độc đáo. Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự trên biển ngày càng gia tăng, đây có thể là bước đi mới nhất trong nỗ lực mở rộng danh mục khí tài tác chiến phi truyền thống của Trung Quốc.