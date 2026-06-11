Đã đến lúc đoàn tàu bọc thép huyền thoại của Nga cần "tái sinh" để đỡ đòn Ukraine?

Việc các đoàn tàu chở khách của Nga bị UAV Ukraine tấn công đã dấy lên hồi chuông báo động.

Các cuộc tấn công do Lực lượng Vũ trang Ukraine thực hiện nhắm vào đầu máy của các đoàn tàu Nga bằng máy bay không người lái Hornet của Mỹ là tín hiệu cho thấy: Ukraine đã phát động cuộc "chiến tranh đường sắt 2.0" chống lại Nga. Moscow sẽ phải làm gì để khắc chế mối đe dọa này?

Cục diện "Chiến tranh đường sắt 2.0"

Không quá lời khi khẳng định rằng đối với một quốc gia có diện tích khổng lồ như Nga, đường sắt không đơn thuần là một loại hình vận tải. Đó là xương sống đảm bảo sự liên kết kinh tế và an ninh quân sự – những nền tảng cốt lõi cấu thành nên chủ quyền quốc gia.

Hạ tầng đường sắt Nga đóng vai trò chiến lược tối quan trọng. Việc cơ động thần tốc hàng ngàn khí tài bọc thép, hàng vạn tấn đạn dược, xăng dầu, cùng hàng chục, hàng trăm ngàn binh sĩ từ hướng chiến lược này sang hướng chiến lược khác chỉ có thể thực hiện bằng đường sắt.

Hệ thống đường bộ cao tốc hoàn toàn không đủ năng lực gánh vác khối lượng này, chưa kể các làn đường sẽ sớm bị tê liệt bởi các phương tiện gặp sự cố kỹ thuật dọc đường.

Sự phụ thuộc sống còn vào đường sắt đang bộc lộ rõ nét hơn bao giờ hết tại vùng chiến sự. Bộ Quốc phòng Nga liên tục sử dụng mạng lưới này để vận chuyển khí tài quân sự qua cầu Crimea và tuyến đường sắt ven biển Azov.

Tuyến ven biển Azov sẽ trở thành "huyết mạch cứu trợ" chính cho các cụm quân Nga trên bán đảo Crimea và tỉnh Zaporizhia trong trường hợp cầu Crimea bị đánh phá thành công.

Tuy nhiên, tuyến đường này đã nằm trong tầm bắn của các UAV Hornet của Mỹ (với chiến thuật chuyên săn lùng đầu máy tàu hỏa), cũng như các tổ hợp pháo phản lực HIMARS và tên lửa tầm xa ATACMS có khả năng oanh tạc các ga nút giao.

Bên cạnh UAV và tên lửa, một mối đe dọa nguy hiểm không kém đối với mạng lưới đường sắt Nga là chiến thuật rải mìn từ xa. Ukraine đang sử dụng các UAV nông nghiệp hạng nặng cải tiến và UAV cánh cố định để bí mật thả mìn xuống các đoạn ray vào ban đêm.

Sự trở lại của các đoàn tàu bọc thép huyền thoại

Một thực tế đáng chú ý là trong bối cảnh chiến sự hiện nay, Bộ Quốc phòng Nga đã buộc phải tái ngũ các đoàn tàu bọc thép mang tên riêng – những khí tài tưởng chừng như đã lui vào lịch sử từ lâu.

Cái tên đầu tiên xuất hiện vào tháng 3/2022 là đoàn tàu "Baikal". Sau khi được hiện đại hóa, cấu trúc của đoàn tàu bọc thép này gồm 2 đầu máy bọc thép kiên cố bố trí ở giữa đội hình, kéo theo từ 7 đến 9 toa xe được ốp thép tấm dày 20mm.

Phía trong các toa được gia cố thêm bằng các tấm gỗ và bao cát để hấp thụ các mảnh văng. Hỏa lực của tàu gồm 2 bệ pháo phòng không ZU-23-2, súng phóng lựu tự động AGS-17 "Plamya", các súng máy hạng nặng gắn trên ụ quay và hệ thống tác chiến điện tử cố định mang tên "Kamysh".

Đoàn tàu bọc thép dài nhất, uy lực nhất và đa năng nhất của Nga hiện nay là "Amur" với cấu hình 12 toa. Để tự vệ, "Amur" được trang bị hệ thống hỏa lực phòng không và súng máy nhiều tầng gồm ZU-23-2, "Utyos" và "Kord".

Tuy nhiên, nhiệm vụ cốt lõi của "Amur" không phải là trực tiếp tác chiến, mà là trinh sát kỹ thuật, rà phá công binh để phát hiện và vô hiệu hóa mìn, tự khắc phục các đoạn ray bị phá hủy ngay trong điều kiện dã chiến, cũng như hộ tống, bảo vệ các đoàn tàu chở đạn dược, xăng dầu trước các đòn tập kích bằng UAV hoặc các nhóm biệt kích, thám báo của đối phương.

Nhằm ứng phó với các thách thức mới phát sinh, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cấp tốc biên chế thêm hai đoàn tàu đặc nhiệm bọc thép là "Volga" và "Yenisei". Được vũ trang bằng pháo phòng không, súng máy hạng nặng và các tổ hợp EW, hai đoàn tàu này hoạt động như các căn cứ quân sự di động với đầy đủ toa ở bọc thép, toa chỉ huy, kho đạn dược, kho lương thực và nút thông tin liên lạc thông suốt.

"Hỏa xa bọc thép tốc hành 2026" - Mô hình khả thi?

Trong bối cảnh thực địa tại Nga, khi đối phương có thể dễ dàng gây tê liệt hậu cần bằng các hoạt động phá hoại từ tiền tuyến cho đến tận hậu phương sâu, các đoàn tàu đặc nhiệm đa năng rõ ràng đã chứng minh được giá trị cốt lõi. Tuy nhiên, với một lãnh thổ bao la, Nga không thể rải đều các đoàn tàu đắt đỏ này ở khắp mọi nơi. Vậy giải pháp nào cho bài toán thiếu hụt?

Phương án khả thi là lật lại những trang kinh nghiệm thời Xô Viết về mô hình "đoàn tàu bọc thép tốc hành" và cải biên cấu trúc áp dụng của chúng để thích ứng với các mối đe dọa thời hiện đại. Kiểu tàu này vốn được phát triển từ những năm 1960 - 1970 sau cuộc xung đột ở đảo Damansky.

Mô hình BTL-1 (Đoàn tàu bọc thép tốc hành chạy diesel, mẫu 1) được chế tạo tại Kharkov thời kỳ đó thực chất là một "tàu bọc thép mini". Cấu trúc của nó gồm một đầu máy dồn toa bọc thép và hai toa sàn phẳng 4 trục. Các xe tăng dòng T-54, T-55 hoặc T-62 được lái trực tiếp lên các sàn phẳng này để có thể nổ súng ngay từ trên tàu, hoặc có thể nhanh chóng lao xuống qua cầu dẫn thủy lực để bảo vệ các đề-pô hoặc cầu đường sắt khi cần.

Nếu kế thừa và nâng cấp ý tưởng này, mô hình "Hỏa xa bọc thép tốc hành 2026" có thể biến thành một tổ hợp đường sắt đa năng, linh hoạt cao với cấu hình đề xuất như sau:

Trung tâm đội hình: Đầu máy bọc thép sẽ được bố trí ở giữa đoàn tàu để tối ưu hóa khả năng bảo vệ.

Mũi và đuôi tàu: Các toa sàn phẳng phía trước và phía sau sẽ được tăng cường tải trọng dầm cân bằng và trang bị máy dò mìn chuyên dụng. Các toa này sẽ chịu trách nhiệm hứng chịu cú va nổ đầu tiên nếu tàu cán phải mìn, bom tự chế hoặc các thiết bị nổ điều khiển bằng vô tuyến.

Toa thứ hai: Là toa bọc thép sàn thấp, trang bị hệ thống cầu dẫn thủy lực hạ được về cả hai bên đường ray. Đây sẽ là nơi chở robot công binh điều khiển từ xa "Uran-6" (hoặc một phiên bản robot bánh xích hạng nhẹ tương đương), cho phép toán vận hành điều khiển từ bên trong toa bọc thép.

Toa thứ ba: Trang bị hai ụ súng máy điều khiển từ xa sử dụng súng 12,7mm "Kord" tích hợp kính ngắm hồng ngoại quang báo nhiệt, đi kèm tổ hợp EW hạng nặng "Triton" hoặc "Saniya" phiên bản cải tiến tăng cường công suất.

Toa sát sau đầu máy: Là toa tổng hành dinh được tích hợp các thiết bị đầu cuối kết nối vệ tinh bảo mật và thông tin liên lạc vô tuyến mã hóa. Toa này đồng thời là không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi cho kíp lái và các toán vận hành UAV/EW.

Toa áp chót: Sẽ mang một mô-đun hỏa lực phòng không uy lực mạnh, ví dụ như biến thể chiến đấu của tổ hợp tên lửa - pháo phòng không "Pantsir-S1" đã loại bỏ khung gầm bánh lốp để tích hợp thẳng lên sàn phẳng đường sắt.

Với cấu hình tác chiến như trên, "Hỏa xa bọc thép tốc hành 2026" hoàn toàn có thể đảm nhiệm một dải nhiệm vụ cực kỳ rộng: từ tuần tra trinh sát các cung đường có nguy cơ bị cài cắm mìn, thiết lập chiếc ô phòng không và tác chiến điện tử di động bảo vệ các đoàn tàu chở đạn dược, xăng dầu, cho đến việc bảo vệ các nhà ga trong quá trình bốc dỡ khí tài và đổ quân. Ngay cả ở khu vực hậu phương sâu, các đoàn tàu bọc thép tốc hành này cũng sẽ là lá chắn cơ động hữu hiệu để bảo vệ vững chắc các mục tiêu cơ sở hạ tầng chiến lược của đất nước.