Quá nhanh: Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khảo sát tại Bắc Ninh để làm đường sắt tốc độ cao gần 5,5 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi các xã, phường Từ Sơn, Trí Quả, Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Gia Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Trung Kênh về việc phối hợp, hỗ trợ công tác khảo sát, thiết kế dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhận được công văn ngày Vinspeed về việc hỗ trợ thực hiện khảo sát xây dựng phục vụ nghiên cứu và thiết kế dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng giao các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác khảo sát, thiết kế dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh theo đề nghị của Vinspeed.

Vinspeed chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan, địa phương của tỉnh Bắc Ninh để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo đề xuất của Vinspeed, tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh có điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, TP. Hà Nội và điểm cuối tại Khu công viên rừng, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đối diện Khu đô thị Vinhomes Hạ Long Xanh.

Dự án được thực hiện đầu tư mới đường sắt vận chuyển hành khách, với chiều dài khoảng 120 km, đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Tốc độ thiết kế tuyến chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua khu vực Hà Nội dự kiến thiết kế với tốc độ 120 km/h.

Trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Vinspeed đề xuất tổng mức đầu tư dự án khoảng 5,54 tỷ USD, thực hiện theo hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư. Về tiến độ, nhà đầu tư đề xuất khởi công dự án từ quý IV/2025, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027 và đưa vào khai thác thương mại từ năm 2028.

Mới đây, Vinspeed công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ của công ty tăng 36%, từ 33.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng.

Ngày 25/12 Vingroup cũng đã có công văn gửi Chính phủ về việc rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam , dự án mà tập đoàn từng trình Chính phủ xem xét vào tháng 5/2025.

Theo lý giải của Vingroup, việc xin rút đăng ký đầu tư là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, xuất phát từ yêu cầu phải tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được Chính phủ tin tưởng giao phó. Trong bối cảnh cùng lúc triển khai nhiều công trình quy mô rất lớn, tập đoàn cho rằng việc dàn trải nguồn lực có thể ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng cam kết.



