Giá vàng 29/12 "nóng rực", vàng nhẫn tăng gần 5 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Thị trường vàng trong nước phiên sáng nay, ngày 29/12/2025, tiếp tục duy trì sức nóng khi giá các loại vàng miếng và vàng nhẫn đều neo ở ngưỡng kỷ lục. Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư cuối năm tăng cao, các thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, SJC đồng loạt niêm yết mức giá sát ngưỡng 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay cập nhật mới nhất

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng ghi nhận sự ổn định so với phiên hôm qua nhưng vẫn duy trì ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Mức chênh lệch mua - bán tại Bảo Tín Mạnh Hải hiện dao động từ 1,9 - 3 triệu đồng/lượng, cho thấy biên độ an toàn vẫn được các doanh nghiệp ưu tiên trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Tham khảo giá vàng hôm nay 29/12.

Tại SJC và DOJI: Giá vàng miếng SJC giao dịch ổn định quanh mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa hai chiều được giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn: Nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng và nhẫn tròn trơn tại các đơn vị khác dao động từ 155 - 159,9 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Đáng chú ý, nhẫn tròn trơn Phú Quý ghi nhận mức tăng nhẹ 300.000 đồng/lượng so với sáng qua, lên mức 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng.﻿

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 156,9 – 159,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.﻿

Kết thúc tuần qua, giá vàng trong nước vẫn duy trì mức tăng theo xu hướng thế giới. Giá vàng SJC kết tuần bán ra ở mức 159,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,1 triệu đồng/lượng so với kết tuần trước đó. Đặc biệt, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn bán ra ở mức từ 158 - 159,9 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 4 - 4,9 triệu đồng/lượng so với kết tuần trước đó. ﻿

Giá vàng liên tục tăng mạnh, nhất là vàng nhẫn đã khiến nhu cầu mua vàng cũng tăng mạnh trong tuần. ﻿

Giá vàng thế giới﻿

Tính đến rạng sáng ngày 29/12/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay niêm yết trên sàn Kitco đang dao động quanh ngưỡng 4.534 USD/ounce. Sự bứt phá của kim loại quý toàn cầu trong những ngày cuối năm 2025 được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố: Chỉ số USD Index (DXY) giảm mạnh khi Fed thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm. Những bất ổn tại các khu vực chiến lược khiến vàng trở thành hầm trú ẩn an toàn số một. Đồng thời, các quốc gia tiếp tục xu hướng phi USD hóa, đẩy mạnh tích trữ vàng vật chất với khối lượng lớn.

Theo các chuyên gia từ J.P. Morgan, vàng đã tăng hơn 65% trong vòng 12 tháng qua. Với đà này, mục tiêu 5.000 USD/ounce hoàn toàn có thể đạt được ngay trong đầu năm 2026.﻿

Metals Focus dự báo giá vàng đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.﻿

Theo dự báo của các chiến lược gia hàng hóa tại Ngân hàng Goldman Sachs, vàng là lựa chọn tốt nhất trong toàn bộ thị trường hàng hóa năm tới, và nếu các nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia đa dạng hóa danh mục đầu tư với các ngân hàng trung ương, giá vàng hoàn toàn có thể vượt qua mức 4.900 USD/ounce.﻿



