Giá vàng hôm nay: SJC bật tăng quá mạnh, ngưỡng lịch sử rất gần!

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ ở tất cả các dòng sản phẩm. Cụ thể, đối với dòng vàng miếng thương hiệu riêng, sản phẩm Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) hiện đang được niêm yết ở mức 156,10 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159,10 triệu đồng/lượng (bán ra). Đồng thời, sản phẩm Vàng Tiểu Kim Cát cũng duy trì mức giá tương đương khi quy đổi, với giá bán ra đạt 159,10 triệu đồng/lượng, giúp nhà đầu tư có thêm sự lựa chọn linh hoạt về trọng lượng.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Song song với đà tăng của vàng thương hiệu riêng, phân khúc vàng miếng SJC tại đây cũng có sự điều chỉnh tăng đáng kể. Hiện tại, mức giá mua vào cho vàng miếng SJC đang dừng ở ngưỡng 157,60 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra chạm mốc 159,60 triệu đồng/lượng, nới rộng khoảng cách chênh lệch mua - bán lên mức 2 triệu đồng/lượng.﻿

Đối với phân khúc vàng trang sức, các mặt hàng cũng không nằm ngoài xu hướng đi lên của thị trường, giao dịch quanh mức 153,60 – 157,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).﻿

Trong xu hướng tăng giá vàng, Bảo Tín Minh Châu đang thu mua vàng miếng SJC với giá 157,20 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 159,20 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch mua - bán đối với vàng miếng SJC vẫn được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng﻿.

Vàng tiếp tục phát huy vai trò là "vịnh tránh bão" an toàn nhất khi thế giới đối mặt với nhiều bất ổn.﻿

Căng thẳng dai dẳng tại Ukraine và Gaza, cùng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Venezuela đã thúc đẩy dòng tiền đổ mạnh vào kim loại quý.﻿

Đồng USD đang mất dần sức hút do thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026 sau 3 lần cắt giảm liên tiếp trong năm nay. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng (một tài sản không sinh lãi) trở nên thấp hơn, từ đó kích thích nhu cầu mua vào.﻿

Một động lực quan trọng đẩy giá vàng thế giới vượt mốc 4.500 USD/ounce (kéo theo giá trong nước) là hoạt động mua gom mạnh mẽ từ các Ngân hàng Trung ương nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD. ﻿

Theo Kitco News, giá vàng thế giới vẫn có thể tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu và tốc độ mua vàng gia tăng. Trong đó, Trung Quốc đã mua lượng vàng kỷ lục trị giá 961 triệu USD từ Nga vào tháng 11/2025 – thương vụ vàng lớn nhất trong lịch sử thương mại song phương, theo một báo cáo mới của Moscow Times.﻿