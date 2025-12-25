Huy chương Vàng độc bản nặng 33 chỉ của HLV Kim Sang Sik

Sáng 24-12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi lễ trang trọng trao tặng tấm huy chương vàng bằng vàng thật của báo Tuổi Trẻ và PNJ cho HLV Kim Sang Sik.

Theo đó, đây là chiếc huy chương vàng phiên bản giới hạn, được chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, với trọng lượng 33 chỉ vàng, có giá trị trên 500 triệu đồng. Con số 33 không chỉ là trọng lượng ý nghĩa mà còn là biểu tượng đầy ẩn ý, đánh dấu cột mốc kỳ SEA Games lần thứ 33 rực rỡ - nơi HLV Kim Sang Sik đã ghi dấu ấn to lớn trong việc dẫn dắt các "Chiến binh Sao Vàng" bước lên bục vinh quang cao nhất.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại PNJ, chia sẻ: “PNJ nói chung và với thương hiệu ARTA by PNJ nói riêng hy vọng món quà này sẽ là nguồn động viên lớn lao, ghi dấu ấn cho kỷ nguyên thành công mới của bóng đá Việt Nam cũng như tri ân HLV Kim Sang Sik - người đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Bởi đây là nghệ phẩm kết tinh từ lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Đội ngũ nghệ nhân của chúng tôi đã dồn tâm huyết để tạo nên món quà tri ân sâu sắc này”.

Nhận món quà quá trị và ý nghĩa này, HLV Kim Sang Sik không khỏi xúc động. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn báo Tuổi Trẻ, PNJ đã tặng tôi món quà này. Sự ủng hộ, động viên của quý vị và người hâm mộ Việt Nam đã giúp tôi và bóng đá Việt Nam có được thành tích như hôm nay. Tôi thực sự cảm ơn và rất xúc động”.

Đại diện PNJ và nhãn hàng ARTA by PNJ cùng HLV Kim Sang Sik chụp ảnh với tặng phẩm độc bản ý nghĩa. Ảnh: Nam Trần

Thay mặt VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Tuổi Trẻ, PNJ đã đồng hành, ủng hộ bóng đá Việt Nam. Món quà mà báo Tuổi Trẻ và PNJ với HLV Kim Sang Sik không chỉ có giá trị về vật chất mà còn lan tỏa nhiều ý nghĩa cao cả khác. Chủ tịch VFF mong rằng những kỳ SEA Games sau, HLV Kim Sang Sik còn được nhận những tấm huy chương vàng bằng vàng thật "nặng hơn nữa". Đồng thời người đứng đầu VFF mong báo Tuổi Trẻ và PNJ sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Kim Sang Sik là HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam. Ông Kim là người đã giúp đưa U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33. Ngoài ra, trong năm 2025 HLV Kim Sang Sik còn mang về 2 chiếc cúp vô địch khác cho bóng đá Việt Nam là vô địch U23 Đông Nam Á và ASEAN Cup.

Chia sẻ về chiếc Huy chương Vàng 33 chỉ vàng 24K, đại diện nhãn hàng ARTA by PNJ cho biết đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Được chế tác tỉ mỉ và khéo léo bởi đội ngũ nghệ nhân PNJ, chiếc huy chương này thể hiện mối lương duyên bóng đá và ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Nổi bật trên bề mặt huy chương là hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam và Hàn Quốc song hành, tôn vinh mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, cũng như sự gắn kết tuyệt vời giữa thầy Hàn và trò Việt.

Đây là chiếc Huy chương Vàng 33 chỉ vàng 24K độc bản. Ảnh: Nam Trần

Bên cạnh đó, các nghệ nhân PNJ đã kết hợp độc đáo giữa trái bóng tròn và chiếc nón lá truyền thống tạo nên một nét chấm phá văn hóa thú vị, khẳng định tình yêu bóng đá cháy bỏng nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Để truyền tải thông điệp tinh thần Việt Nam bất khuất, PNJ tinh tế đưa hình ảnh cây tre - loài cây biểu trưng cho khí phách kiên cường của người Việt vào chiếc tặng phẩm ý nghĩa này. Chi tiết này gợi nhắc lại những màn lội ngược dòng ngoạn mục của đội tuyển dưới thời ông Kim, luôn vươn lên mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh.

Đặc biệt, hình ảnh Quốc hoa Hàn Quốc (Mugunghwa) và Cung điện Hoàng gia Hàn Quốc cũng được khắc chạm tinh xảo, được lồng ghép trang trọng vào chiếc huy chương. Đây là lời cảm ơn chân thành gửi đến quê hương của HLV Kim Sang Sik, cũng như tri ân nền bóng đá Hàn Quốc đã đồng hành, hỗ trợ sự phát triển của bóng đá Việt Nam để gặt hái những thành tích tự hào hôm nay.