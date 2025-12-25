Giá vàng hôm nay đột ngột giảm mạnh

Trong phiên giao dịch sáng ngày 25/12/2025, giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải có sự điều chỉnh khá rõ nét. Cụ thể, dòng sản phẩm chủ lực là vàng miếng SJC hiện đang được niêm yết ở mức 157,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159,20 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua (24/12), mức giá này đã giảm 600.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K sáng nay được niêm yết tại mức 155,50 triệu đồng/lượng chiều mua và 158,50 triệu đồng/lượng chiều bán. Song song với đó, vàng trang sức 24K cũng không nằm ngoài xu thế khi giữ mức bán ra quanh ngưỡng 156,50 triệu đồng/lượng, củng cố vị thế tài sản trú ẩn an toàn của vàng trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Tham khảo giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Cùng chung xu hướng, giá vàng tại SJC sáng nay cũng được điều chỉnh. ﻿ Vàng miếng SJC (loại 1 lượng, 10 lượng): Niêm yết tại 157,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159,20 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng nhẫn SJC 99,99%: Hiện đang giao dịch quanh mức 152,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và đạt ngưỡng 155,60 - 155,70 triệu đồng/lượng (bán ra) tùy loại trọng lượng.

Vàng nữ trang 99,99%: Được niêm yết ở mức 150,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 154,10 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 25/12 tại SJC.

Mặc dù giảm nhưng giá vàng trong nước liên tục neo ở mức sát ngưỡng 160 triệu đồng/lượng chủ yếu do tác động từ giá vàng thế giới đang duy trì quanh mốc 4.480 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay, ngày 25/12/2025, đang trải qua những biến động cực kỳ mạnh mẽ. Giá vàng giao ngay (Spot Gold) hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.479 - 4.485 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng đã có thời điểm bứt phá mạnh mẽ, chính thức vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 4.500 USD/ounce (xác lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại).﻿

Sự leo thang của giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua chủ yếu đến từ 3 yếu tố chính, bao gồm những bất ổn gia tăng tại khu vực Mỹ - Venezuela và các điểm nóng khác khiến nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào vàng như một "vịnh tránh bão" an toàn nhất.

Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm tới đang gây áp lực giảm lên đồng USD, qua đó đẩy giá vàng đi lên.

Nhu cầu dự trữ vàng từ các Ngân hàng Trung ương và nhu cầu tiêu thụ trang sức vào dịp lễ cuối năm tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ đang ở mức rất cao.

Dù giá thế giới đang có dấu hiệu "hạ nhiệt" nhẹ sau khi chạm mốc 4.500 USD, nhưng các chuyên gia quốc tế dự báo cánh cửa tiến tới mức 4.900 USD/ounce vẫn đang mở rộng trong trung hạn.﻿

Giá vàng được dự đoán sẽ tăng trong trung hạn.

Dự báo giá vàng﻿

Hầu hết các ngân hàng lớn đã đồng loạt nâng dự báo khi giá thế giới vừa chính thức phá vỡ ngưỡng 4.500 USD/ounce.

Trong đó, J.P. Morgan lạc quan nhất khi dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 5.055 USD/ounce vào Quý IV/2026. Thậm chí, trong kịch bản nhu cầu từ các ngân hàng trung ương tiếp tục bùng nổ, giá có thể chạm mốc 5.400 - 6.000 USD vào năm 2027.

Goldman Sachs & Deutsche Bank: Dự báo mức giá sẽ dao động quanh 4.900 - 4.950 USD/ounce vào cuối năm 2026. Lực đẩy chính đến từ việc cắt giảm lãi suất của Fed và xu hướng "phi đô la hóa" của nhiều quốc gia.

Citibank & Bank of America: Nhìn nhận vàng là "kênh đầu tư ưu tiên số 1" với khả năng duy trì trên mức 4.500 USD xuyên suốt năm 2026 nhờ rủi ro lạm phát và nợ công toàn cầu phình to.﻿