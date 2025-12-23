Vietlott liên tục cảnh báo khẩn về khoản phí "lạ", càng cuối năm người chơi càng cẩn trọng

Trước tình trạng các đối tượng tội phạm công nghệ cao liên tục biến tướng hình thức lừa đảo, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã phát đi thông báo khẩn cấp, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh nhận thưởng và ứng dụng giả mạo.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo xổ số cào qua Livestream

Thời gian gần đây, lợi dụng sức hút của loại hình xổ số cào, nhiều đối tượng đã lập ra các kênh không chính thống để tổ chức Livestream trái phép. Thủ đoạn chung của các nhóm này thường rất tinh vi:

Giả mạo Fanpage có tích xanh: Tạo các trang Facebook có tên và giao diện giống hệt Vietlott, thậm chí mua hoặc hack các trang có dấu tích xanh để tạo lòng tin.

Thông báo trúng thưởng ảo: Chủ động nhắn tin cho khách hàng thông báo trúng giải thưởng giá trị lớn.

Yêu cầu nộp phí "mồi": Để nhận thưởng, nạn nhân bị yêu cầu chuyển trước các khoản tiền như thuế thu nhập, phí xử lý hồ sơ hoặc phí xác minh tài khoản.

Vietlott khẳng định: Công ty không bao giờ yêu cầu khách hàng nộp bất kỳ khoản phí nào qua tin nhắn hay inbox. Tất cả các yêu cầu chuyển tiền trước để nhận thưởng đều là hành vi lừa đảo.

Vietlott cảnh báo tình trạng giả mạo Fanpage để lừa đảo khách hàng.

Cảnh giác với ứng dụng Vietlott SMS giả mạo

Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, các đối tượng còn xây dựng các website và ứng dụng điện toán giả mạo ứng dụng Vietlott SMS. Những nền tảng này sao chép giao diện gần như hoàn hảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng.

Để đảm bảo an toàn, người chơi tuyệt đối không cung cấp thông tin đăng nhập trên các liên kết lạ. Việc mua vé qua điện thoại chỉ an toàn khi thực hiện qua:

Cách kiểm tra thông tin chính thống từ Vietlott

Để tự bảo vệ mình, Vietlott khuyến nghị khách hàng cần thực hiện các bước kiểm tra sau trước khi giao dịch:

Kiểm tra lịch sử trang: Xem ngày tạo trang và lịch sử đổi tên để phát hiện các Fanpage giả danh.

Đối chiếu địa chỉ Fanpage.

Xác minh qua tổng đài của Vietlott.

Lưu ý quan trọng: Vietlott là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Mọi hoạt động kinh doanh đều tuân thủ quy định pháp luật nghiêm ngặt, không có việc bán vé hay trả thưởng qua tin nhắn cá nhân (inbox).