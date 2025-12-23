Giá vàng lập đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử, mốc 160 triệu đồng/lượng quá gần!

Giá vàng xô đổ kỷ lục sau 1 đêm

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt ghi nhận xu hướng tăng mạnh ở tất cả các mặt hàng. Sự biến động này cho thấy sức nóng của thị trường kim loại quý trong những ngày cuối năm.

Tâm điểm của thị trường vẫn là mặt hàng vàng miếng SJC. Theo ghi nhận vào lúc 08:12, giá mua vào đã chạm mốc 157,10 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng (từ mức 155,50 triệu đồng/lượng hôm qua lên 157,10 triệu đồng/lượng sáng nay).

Trong khi giá bán ra được niêm yết ở ngưỡng cao kỷ lục 159,00 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng (từ mức 157,50 triệu đồng/lượng hôm qua lên 159,00 triệu đồng/lượng sáng nay).

Mức chênh lệch giữa hai chiều mua - bán là 1,9 triệu đồng/lượng.

Tham khảo giá vàng hôm nay 23/12 tại Bảo Tín Mạnh Hải. Lưu ý giá vàng sẽ có sự thay đổi.

Mức giá 159,000 triệu đồng/lượng (bán ra) cho vàng miếng chính là đỉnh cao kỷ lục mới nhất mọi thời đại của giá vàng miếng SJC trong nước, xô đổ đỉnh gần nhất (hôm qua 22/12/2025) khi giá bán vàng miếng SJC chạm mức khoảng 157,5 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh vàng miếng, các dòng sản phẩm nhẫn ép vỉ cũng có sự bứt phá đáng kể: ﻿ Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9): Hiện đang giao dịch quanh mức 154,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 157,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đặc biệt, dòng sản phẩm Vàng Tiểu Kim Cát 24K (0,1 chỉ) – vốn dành cho nhu cầu tích lũy nhỏ lẻ – cũng có mức giá tương đương khi quy đổi ra lượng, cụ thể là 154,50 triệu đồng/lượng chiều mua và 157,50 triệu đồng/lượng chiều bán.

Đối với phân khúc vàng trang sức, giá thành có phần "mềm" hơn so với vàng miếng. Loại Vàng trang sức 24K (999.9) được niêm yết ở mức 152,00 - 155,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Loại Vàng trang sức 24K (99.9) có giá thấp hơn một chút, giao dịch ở mức 151,90 triệu đồng/lượng mua vào và 155,40 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng cũng ghi nhận đà tăng mạnh mẽ theo xu hướng chung của thị trường.

Giá vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG) cán mốc 157,00 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159,00 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿

Đây là mức tăng trưởng "phi mã" chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Nguyên nhân chính được cho là chịu tác động trực tiếp từ giá vàng thế giới khi kim loại quý này vừa xác lập kỷ lục mới (vượt mốc 4.400 USD/ounce).

Giá vàng thế giới đang trải qua những ngày biến động lịch sử. Tính đến sáng nay, ngày 23/12/2025 , thị trường kim loại quý toàn cầu đã chính thức bứt phá qua những cột mốc chưa từng có trong tiền lệ.

Giá giao ngay (Spot Gold): Đã vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 4.400 USD/ounce. Cụ thể, vào đầu giờ sáng nay, giá vàng dao động quanh mức 4.452 - 4.485 USD/ounce. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 2,5% (tương đương mức tăng hơn 110 USD/ounce). Đây là một trong những phiên tăng trưởng mạnh nhất của năm 2025.

Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng (khoảng 26.400 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 140,2 - 144,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Sự bứt phá này không phải ngẫu nhiên mà đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô. Những bất ổn leo thang tại nhiều khu vực khiến nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào vàng để trú ẩn an toàn trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026 khiến đồng USD suy yếu, tạo đà cho vàng tăng giá.

Lực mua từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất tại các thị trường châu Á thường tăng cao vào dịp cuối năm.

Dự báo giá vàng

Nhiều tổ chức tài chính lớn như UBS và RBC đang đưa ra các kịch bản lạc quan, dự báo vàng có thể sớm tiếp cận mốc 4.500 USD/ounce ngay trong tuần này hoặc đầu năm 2026.

Hầu hết các ngân hàng đầu tư lớn đều tin rằng đà tăng của vàng chưa dừng lại ở mốc 4.400 USD hiện tại. J.P. Morgan đưa ra dự báo lạc quan nhất khi cho rằng giá vàng sẽ đạt trung bình 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026. Thậm chí, trong kịch bản địa chính trị xấu đi, con số này có thể chạm tới 6.000 USD/ounce.

Goldman Sachs nâng mục tiêu giá vàng lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, tin rằng nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là "không thể đảo ngược" và sẽ là bệ đỡ vững chắc cho giá vàng.

Trong khi đó, Bank of America & UBS cũng cùng chung nhận định vàng sẽ dao động trong khoảng 4.500 - 5.000 USD/ounce.﻿