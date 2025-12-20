DN 15 năm "hồi sinh thứ bỏ đi" muốn mở rộng tới Nam Trung Bộ: "Chúng tôi không muốn ai bị bỏ lại"

CTCP Miza kiên trì thực hiện dự án "Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy" trong suốt 15 năm qua. Ảnh TK: HL

"Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy" của CTCP Miza được vinh danh tại hạng mục Giải thưởng năm của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 . Miza là doanh nghiệp tiên phong với mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy, bắt đầu hoạt động từ năm 2010, với mục tiêu biến rác thải giấy thành nguồn tài nguyên.

Dự án của Miza đã và đang vận hành hàng trăm điểm thu gom, tạo sinh kế cho hàng nghìn lao động và tái chế gần 200.000 tấn giấy mỗi năm, từ đó giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm rác chôn lấp và giảm phát thải CO₂. Tính đến nay, Miza đã tái chế thành công gần 925.000 tấn giấy, đồng nghĩa với việc cứu sống khoảng 15,73 triệu cây xanh trưởng thành. Con số này cũng tương đương với việc phủ xanh lại hàng nghìn ha rừng, giữ lại lá phổi xanh cho trái đất. Hơn nữa, mỗi năm, việc tái chế của Miza giúp giảm phát thải hàng nghìn tấn CO2, góp phần quan trọng vào cam kết Net Zero của Việt Nam trong tương lai.

CEO Miza Lê Văn Hiệp (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại diện dự án nhận Giải thưởng năm của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.

Trong 15 năm hình thành và phát triển, dự án của Miza không chỉ là câu chuyện thành công của một doanh nghiệp tái chế giấy, mà còn là minh chứng cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, làm chủ quy trình để biến thách thức rác thải thành cơ hội phát triển.

Ngay sau Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng -Human Act Prize 2025, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Lê Văn Hiệp, CEO Công ty Cổ phần Miza về dự án đặc biệt mà doanh nghiệp này đã kiên trì bền bỉ thực hiện trong suốt 15 năm qua.

-Chúc mừng ông và Miza với giải thưởng cao quý tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2015. Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình vào lúc này?

Trước hết, thay mặt cho Miza, tôi rất cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo ra một giải thưởng hết sức ý nghĩa. Với giải thưởng này, bên cạnh niềm vui vì hành trình 15 năm nỗ lực triển khai các hoạt động tái chế đã được ghi nhận, chúng tôi cũng cảm thấy rõ trách nhiệm phải tiếp tục hành trình ấy với nỗ lực cao nhất.

Sau khi được vinh danh, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa dự án của mình, đúng như các tiêu chí của giải thưởng là "kiên trì phụng sự".

Ông Lê Văn Hiệp, CEO CTCP Miza, tại Gala trao giải Human Act Prize 2025. Ảnh: MH

-15 năm làm công việc tái chế và gần như làm trong thầm lặng, rất ít truyền thông, vậy theo ông, điều được nhất với Miza sau khi tham gia Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize là gì?

Cái được lớn nhất của Miza khi tham gia giải thưởng này là sự ghi nhận của Ban Tổ chức và cộng đồng. Qua đây, chúng tôi cũng sẽ lan tỏa hình ảnh kiên trì phụng sự tái chế đến với các đối tác, các khách hàng. Chúng tôi cũng mong muốn nhận được thêm những sự hỗ trợ, hợp tác của các đối tác, khách hàng, cũng như sự quan tâm của các cấp chính quyền để có thể mở rộng cũng như làm cho dự án ngày càng có ý nghĩa hơn nữa.

-Được biết, ngay từ trong vòng Chung khảo, dự án của Miza được nhiều giám khảo đánh giá cao và thậm chí có lời mời hợp tác. Đến giờ, sau khi được vinh danh, Miza có dự định hoặc kế hoạch hợp tác với cá nhân, tổ chức, hay dự án nào cũng tham gia giải thưởng này không?

Chắc chắn rồi (cười). Hôm Chung khảo, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ và ghi nhận của các thành viên Ban giám khảo như đại diện của VCCI hay Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ NN&MT. Chúng tôi cũng đã cố gắng kết nối.

Trong năm 2026, chúng tôi dự kiến sẽ đẩy mạnh sự hợp tác này, nhằm tiếp tục tăng khả năng phụng sự và sức lan tỏa cho dự án của Miza. Chắc chắn sự tham gia hỗ trợ của các vị chuyên gia sẽ là niềm khích lệ, điểm nhấn, bàn đạp mới cho Miza trong năm 2026.

"Chúng tôi đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn giấy mỗi năm"

Lãnh đạo Miza cho biết, công ty vẫn sẽ tiếp tục và theo sát giải thưởng Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize trong những năm sắp tới.

-Ngoài việc đẩy mạnh hợp tác với các chuyên gia, Miza còn có những kế hoạch nào trong tương lai để tiếp tục phát triển mạnh trong lĩnh vực tái chế?

Hiện tại, công suất của Miza đang vào khoảng 150.000 tấn giấy tái chế trong một năm. Chúng tôi mong muốn, đúng hơn là ước mơ, dù biết rằng ước mơ này cũng có rất nhiều thách thức, đ ó là đến năm 2030, chúng tôi có thể tái chế được 1 triệu tấn giấy từ nguyên liệu tái chế mỗi năm.

Để đạt được mục tiêu này, phải có đủ nguyên liệu tái chế để phục vụ cho sản xuất. Miza sẽ phải nhờ bà con thu gom phế liệu – những mắt xích quan trọng trong chuỗi tái chế của Miza – để tối đa hóa khả năng, năng lực thu gom nguyên liệu. Ngoài ra, Miza phải tiếp tục mở rộng thêm nữa về quy mô, địa bàn thu gom, tái chế. Chúng tôi dự kiến hệ thống tái chế và thu gom sẽ mở rộng ít nhất là đến Nam Trung Bộ.

-Như ông vừa chia sẻ về câu chuyện bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Vậy, Miza làm như thế nào trong thời gian tới để cân bằng giữa lợi nhuận kinh doanh và trách nhiệm xã hội?

Miza đã nhận diện vấn đề này từ lâu. Hàng ngày, Miza tăng cường sự hiện diện của mình bằng nhiều đóng góp. Một mặt là về an sinh xã hội. Mặt khác, trong những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ cùng đồng hành với hệ thống phân phối, thu gom và xử lý tái chế của công ty. Đồng thời, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm nữa cho cá nhân, tổ chức tham gia cùng chuỗi tái chế trong khả năng của Miza có thể.

-Dự án của Miza không chỉ nhận được đánh giá cao của Ban giám khảo mà còn được đại diện một số dự án khác bày tỏ sự ấn tượng. Về phần mình, ông ấn tượng với dự án nào ở Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 không?

Thật ra có rất nhiều dự án xuất sắc, nên rất khó để nói là ấn tượng nhất với dự án nào (cười). Nhiều dự án tham gia giải thưởng năm nay có giá trị nhân văn và tinh thần kiên trì phụng sự rất lớn. Miza thấy rằng chúng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Rất mong là trong những năm tới, Miza vẫn sẽ tiếp tục và theo sát giải thưởng, để được học tập nhiều hơn nữa từ các dự án mới.

- Là lãnh đạo của một doanh nghiệp vừa được vinh danh về trách nhiệm xã hội, ông muốn nhắn gửi điều gì đến các doanh nghiệp Việt Nam khác về việc kết hợp kinh doanh với "kiên trì phụng sự" cộng đồng?

Chúng ta hãy cùng cố gắng nỗ lực, kiên trì phụng sự thêm cho cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển hơn, ngày càng xanh hơn. Chúng ta cùng cố gắng thì sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau.

