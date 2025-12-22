Từ hôm nay, một số dịch vụ tại ngân hàng này bắt đầu tính phí mới

Trong những tháng cuối năm 2025, nhiều ngân hàng ra thông báo về việc điều chỉnh biểu phí dịch vụ từ việc tăng phí SMS Banking đến áp dụng phí quản lý "tài khoản ngủ quên".

Thay đổi đáng chú ý nhất đến từ BVBank. Kể từ ngày 22/12/2025, ngân hàng này chính thức điều chỉnh phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS và ZNS dành cho khách hàng tổ chức.

Cụ thể, mức phí SMS sẽ là 16.500 VND/tháng cho 20 tin nhắn đầu tiên. Từ tin nhắn thứ 21, khách hàng phải trả thêm 880 VND/tin. Trong khi đó, dịch vụ qua ZNS có mức phí "dễ thở" hơn là 5.500 VND/tháng. Đáng chú ý, nếu khách hàng hủy dịch vụ trước ngày 25 hàng tháng sẽ không bị tính phí cho kỳ tiếp theo.

Biểu phí dịch vụ thông báo biến động số dư của BVBank có sự thay đổi từ hôm nay.

Để tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm, ngân hàng này khuyến khích khách hàng sử dụng tính năng theo dõi biến động số dư hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng ngân hàng số.

Eximbank cũng áp dụng mức phí SMS Banking lên tới 90.000 đồng/quý (khoảng 30.000 đồng/tháng) đối với nhóm khách hàng hạng Gold và Platinum từ tháng 12/2025.

"Truy quét" tài khoản ảo bằng phí quản lý

Một điểm mới trong đợt điều chỉnh này là việc các ngân hàng mạnh tay thu phí đối với các tài khoản có số dư thấp hoặc không hoạt động. Đây được xem là động thái "làm sạch" dữ liệu hệ thống.

Eximbank: Tăng ngưỡng số dư bình quân để được miễn phí quản lý từ 300.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng. Nếu không duy trì đủ, khách hàng sẽ bị thu 11.000 đồng/tháng.

VIB: Chính thức thu phí 10.000 đồng/tháng đối với các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục.

Sacombank, BIDV, VPBank: Đều duy trì chính sách thu phí từ 5.000 - 10.000 đồng/tháng nếu số dư không đạt mức tối thiểu (thường từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng).

Việc áp dụng các mức phí này giúp ngân hàng lọc bỏ những "tài khoản rác", đồng thời giảm bớt gánh nặng vận hành hệ thống cho những hồ sơ không còn giá trị sử dụng.

Chuẩn hóa dữ liệu và bảo mật: Nền tảng của kỷ nguyên số

Song song với việc điều chỉnh phí, ngành ngân hàng đang đẩy mạnh sinh trắc học và chuẩn hóa dữ liệu theo đề án của Ngân hàng Nhà nước. Tính đến giữa tháng 11/2025, đã có hơn 136 triệu hồ sơ cá nhân được đối chiếu sạch qua CCCD gắn chip và VNeID.

Sự kết hợp giữa việc "siết" phí và chuẩn hóa dữ liệu giúp tạo ra một hệ sinh thái tài chính minh bạch hơn. Khi dữ liệu được làm sạch, các hệ thống cảnh báo rủi ro như SIMO sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giúp ngăn chặn hàng trăm nghìn giao dịch gian lận, bảo vệ túi tiền của chính người dùng.

Trước những thay đổi này, người tiêu dùng cần chủ động rà soát lại danh mục tài khoản của mình:

Đóng các tài khoản không sử dụng: Tránh để phát sinh phí quản lý cộng dồn. Chú ý điều kiện của từng ngân hàng để được miễn phí quản lý tài khoản hoàn toàn.