Công trình thế kỷ của đất nước và loạt công nghệ tự chủ “made by Vietnam”

Toàn cảnh tháp không lưu và nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh sân bay Long thành.

Dự án Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, công trình thế kỷ của đất nước. Công trình có quy mô công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án được chia làm 3 giai đoạn đầu tư, trong đó giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng với một nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm, được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4F, cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 có 4 dự án thành phần gồm: Dự án Thành phần 1, các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước do các cơ quan quản lý nhà nước liên quan làm chủ đầu tư.

Dự án Thành phần 2, các công trình phục vụ quản lý bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư. Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay do ACV làm chủ đầu tư. Dự án Thành phần 4, các công trình khác do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai.

Dự án chính thức được khởi công từ đầu năm 2021, song quá trình triển khai gặp phải hàng loạt khó khăn, thách thức chưa từng có.

Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, công trình này đã "về đích" đúng thời hạn. Ngày 19/12/2025, sau gần 5 năm triển khai xây dựng, Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã chính thức khánh thành các công trình và đón thành công 3 chuyến bay đầu tiên.

Khi chính thức đi vào khai thác trong nửa đầu năm 2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được vận hành theo mô hình "sân bay xanh – thông minh" đạt chuẩn quốc tế 5 sao. Hàng loạt công nghệ quản lý hiện đại đã và đang được tích hợp, hướng tới tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Nổi bật là Trung tâm điều hành sân bay thông minh do ACV làm chủ và phát triển công nghệ lõi. Cùng với đó, hành khách sẽ được trải nghiệm hành trình số liền mạch thông qua các nền tảng như VNeID, ứng dụng iACV hoặc ứng dụng check-in trực tuyến của các hãng hàng không.

Các ứng dụng này hỗ trợ đăng ký sinh trắc học ACV ID, tra cứu nhanh khu vực làm thủ tục, cửa khởi hành cũng như ước tính thời gian di chuyển trong sân bay, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao tiện ích trong suốt hành trình.

Tại sân bay, hành khách trải nghiệm các công nghệ mới tự động do người Việt Nam tự chủ công nghệ như: Hệ thống thu phí không dừng (ETC); bãi đỗ xe thông minh sử dụng camera AI và hệ thống điều hành tập trung, hiển thị chỗ trống theo thời gian thực, hướng dẫn đỗ xe tự động, thanh toán không tiền mặt; dữ liệu giao thông được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành sân bay (APOC), giúp điều tiết lưu lượng, dự báo nhu cầu, giảm ùn tắc và nâng cao trải nghiệm ngay từ cổng vào.

Trong nhà ga, hành khách được trải nghiệm hệ thống làm thủ tục hàng không thông minh, liền mạch trong một hành trình số với 96 kiosk check-in tích hợp sinh trắc học cho phép hành khách tự nhận diện khuôn mặt, in thẻ lên tàu bay và dán thẻ hành lý, trong đó có 12 kiosk check-in được đặt tại nhà để xe; 64 self bag drop tích hợp sinh trắc học cho phép hành khách quét khuôn mặt gửi hành lý tự động; 160 quầy làm thủ tục truyền thống, hành khách được hỗ trợ đăng ký sinh trắc học để trải nghiệm các dịch vụ không giấy tờ tại sân bay...

Khu vực bên trong nhà ga hành khách đang tiếp tục thi công giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Nhân Dân.

Bên cạnh đó, còn nhiều công nghệ hàng không khác đảm bảo vận hành chính xác, an toàn cho các quy trình hàng không như: Hệ thống dẫn đậu tàu bay thông minh; hệ thống camera giám sát; hệ thống xử lý và tái sử dụng nước, năng lượng mặt trời; hệ thống hạ tầng cho giao thông xanh với các khu vực sạc chuyên dụng cho trang thiết bị mặt đất (GSE) và các khu vực công cộng.

"Những công nghệ hiện đại này không chỉ là niềm tự hào mà còn là nền tảng vững chắc để tạo ra những giá trị kinh tế - xã hội to lớn cho đất nước", Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt chia sẻ.