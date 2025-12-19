Tin vui: Thủ phủ công nghiệp miền Bắc sắp có dự án nhà ở xã hội quy mô lớn

Một dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 515/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh do Công ty cổ phần Nhà ở xã hội Nham Biền làm chủ đầu tư. Công trình này có quy mô sử dụng đất khoảng 4,98 ha, với tổng mức đầu tư hơn 951 tỷ đồng.

Các hạng mục công trình thực hiện trong khu đất của dự án gồm: Chung cư nhà ở xã hội cao tầng, nhà để xe, nhà ở thấp tầng, trường mầm non, hệ thống công trình giao thông đối ngoại, hạ tầng kỹ thuật… nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh, đồng bộ, cụ thể.

Trong đó, dự kiến xây dựng 2 tòa nhà chung cư, mỗi tòa cao 12 tầng và 1 nhà để xe 3 tầng với tổng số căn hộ khoảng 644 căn. Ngoài ra, xây dựng nhà ở liền kề thấp tầng. Dự án đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.580 người.

Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030", đồng thời phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở và quy hoạch đô thị của tỉnh.

Việc đầu tư hướng tới hình thành một khu nhà ở xã hội tập trung, được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho tỉnh Bắc Ninh.

Qua đó, dự án không chỉ giúp bảo đảm chỗ ở ổn định cho các đối tượng thụ hưởng chính sách, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Dự án Khu Nhà ở xã hội Viglacera tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh.

Cùng ngày, Bắc Ninh cũng công bố công khai giá bán nhà ở xã hội V1, V2 tại lô đất OCH1 tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong KCN tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Công trình này do Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Giá bán đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng không gồm kinh phí bảo trì, hệ số điều chỉnh giá bán đối với phần diện tích thứ i (Ki ) được Chủ đầu tư xác định theo cùng hệ số là 1 là gần 9,9 triệu đồng/m2.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường giám sát, công khai, minh bạch trong phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng giữ vai trò đầu mối, khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh. Đồng thời, tổ chức triển khai nghiêm túc Văn bản số 5103/UBND-KTN ngày 24/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội.

Cùng với đó, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tăng cường công khai, minh bạch trong thông tin dự án nhà ở xã hội, bảo đảm không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong thực hiện trình tự, thủ tục xét duyệt đối tượng mua, bán nhà ở xã hội; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, biện pháp giải quyết đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.