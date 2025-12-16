Trung Quốc chi 4,3 tỷ USD mua một mặt hàng, Việt Nam củng cố vị thế nhà cung cấp quan trọng

Hình minh họa bởi AI

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, tính đến hết tháng 10/2025, tổng giá trị nhập khẩu tôm của quốc gia này đạt khoảng 4,3 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ, trong khi sản lượng chỉ nhích nhẹ 1%.

Nhà cung cấp lớn nhất cho quốc gia tỷ dân này là Ecuador. 10 tháng của năm nay, Ecuador ghi nhận lượng tôm xuất sang Trung Quốc giảm nhẹ 1%, nhưng giá trị tăng 9%. Điều này có thể thấy Ecuador ưu tiên các dòng sản phẩm có giá trị cao hơn, tôm cỡ lớn, hoặc duy trì mức giá tốt hơn dù lượng không tăng.

Ấn Độ và Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng giá trị xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng mạnh, lần lượt đạt 16% và 14%.

Bên cạnh các thị trường lớn, Việt Nam cũng là một trong những đối tác quan trọng cung cấp tôm vào Trung Quốc. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và HongKong (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng.

Tính đến ngày 15/11/2025, kim ngạch xuất khẩu sang hai thị trường này của Việt Nam ước đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2024 , trong đó riêng thị trường Trung Quốc đại lục tăng tới 66%. Kết quả này giúp Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nguồn cung tôm quan trọng tại thị trường Trung Quốc và HongKong.

Mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là tôm hùm. Ngoài ra, tôm sú cuãng là mặt hàng xuất khẩu số 1 của Việt Nam sang Trung Quốc và HongKong. Đây là phân khúc tôm cao cấp, thường phục vụ kênh nhà hàng – khách sạn – dịch vụ ăn uống và các phân khúc tiêu dùng đòi hỏi chất lượng, kích cỡ đồng đều.

Để khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng và cơ cấu sản phẩm. Trọng tâm là phát triển mạnh dòng tôm sú đông lạnh chất lượng cao, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, thu mua và quản lý tồn kho khoa học nhằm bảo đảm nguồn cung tôm chân trắng ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Song song đó, doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật các quy định, tiêu chuẩn mới từ phía Trung Quốc; hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, hồ sơ vùng nuôi và nhà máy chế biến theo yêu cầu. Việc chuẩn bị đầy đủ và bài bản sẽ giúp quá trình thông quan diễn ra thuận lợi, hạn chế rủi ro phát sinh chi phí và tránh chậm trễ trong thực hiện đơn hàng.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất của tôm hùm Việt Nam. Hình minh họa.

Theo số liệu của VASEP, 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng của năm 2025 đạt 10,5 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, tôm là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

11 tháng năm 2025, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ tôm thẻ chân trắng và tôm hùm, với đơn hàng phục hồi mạnh tại nhiều thị trường.

VASEP dự báo, trong năm 2025, toàn ngành thủy sản dự kiến cán mốc xuất khẩu 11,2 - 11,3 tỷ USD, mức cao chưa từng ghi nhận. Trong số đó, xuất khẩu tôm có thể lập kỷ lục mới, đạt khoảng 4,6 tỷ USD.