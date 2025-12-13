Giá vàng thế giới lên sát đỉnh lịch sử, vàng trong nước diễn biến ra sao?

Kết phiên giao dịch ngày 12/12, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn trong nước niêm yết mua vào 153,6 triệu đồng/lượng, bán ra 155,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng so với cuối phiên trước đó. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp mặt hàng kim loại quý này tăng giá. Hiện, giá vàng miếng SJC đang trở lại vùng đỉnh kỷ lục.

Mở cửa phiên giao dịch sáng hôm nay, ngày 13/12, cập nhật lúc 9h00, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 154,3 triệu đồng/lượng; giá bán là 156,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 2 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 154,3– 156,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát mức mua vào là 15,25 triệu đồng/lượng và 15,55 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng trong nước tăng bởi xu hướng tăng giá của giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới giao ngay rạng sáng 13/12 (giờ Việt Nam) chốt phiên tại thị trường Mỹ quanh mức 4.297 USD/ounce, tăng mạnh 22 USD/ounce so với phiên trước. Trong phiên, có thời điểm giá vàng vọt lên 4.346 USD/ounce, chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 10 USD/ounce.

Theo Kitco News, đà tăng của vàng đạt mức cao nhất trong 7 tuần được thúc đẩy bởi lực mua kỹ thuật mạnh cùng bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bất ngờ phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi đồng USD tiếp tục suy yếu. Chỉ số USD Index đã rơi xuống mức thấp nhất 6 tuần, dao động quanh 98,44 điểm, giảm 1,1% trong tháng 12 và đang hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Đồng bạc xanh mất giá sau khi Fed cắt giảm lãi suất đúng như kỳ vọng và đưa ra triển vọng chính sách ít cứng rắn hơn dự đoán của thị trường. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết khả năng tăng lãi suất thêm là rất thấp, trong khi dự báo mới của Fed chỉ ra một lần giảm lãi suất duy nhất trong năm tới. Cùng lúc, nhiều nền kinh tế lớn như Australia, Canada và châu Âu cũng phát tín hiệu giảm thắt chặt, gia tăng áp lực suy yếu lên USD, đặc biệt so với đồng euro.

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh lãi suất thực bị thu hẹp, vàng đang trở thành kênh trú ẩn an toàn được ưa chuộng nhất. Đáng chú ý, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương hiện đã vượt lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ. Trung bình, vàng chiếm khoảng 15% tổng dự trữ của các ngân hàng trung ương và với mức tăng giá gần 65% từ đầu năm, kim loại quý này hiện chiếm khoảng 4% tổng thị trường tài chính toàn cầu.

Dòng tiền đầu tư tiếp tục đổ mạnh vào vàng khi quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – SPDR Gold Trust – mua ròng 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.050,8 tấn.

Biến động giá vàng trên sàn Kitco lúc 9h15 sáng nay theo giờ Việt Nam

Trong báo cáo triển vọng mới nhất, ngân hàng ING đánh giá xu hướng tăng của vàng vẫn được duy trì vững chắc, sau khi giá kim loại quý này đã tăng gấp đôi trong vòng hai năm. ING dự báo giá vàng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm tới, với giá bình quân cả năm đạt khoảng 4.325 USD/ounce.

Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa của ING, nhận định yếu tố chính trị có thể làm tăng thêm lực đẩy cho giá vàng. Tổng thống Trump gần đây cho biết ông đã quyết định ứng viên cho chức Chủ tịch Fed. Thị trường kỳ vọng đây sẽ là người theo đuổi chính sách lãi suất thấp hơn.

Theo bà Manthey, tất cả những động lực này sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho thị trường vàng. Dự báo giá vàng sẽ thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới trong năm 2026.

Cùng với giá vàng, giá bạc cũng tiếp tục lập kỷ lục mới, khi có thời điểm chạm 64,3 USD một ounce trong phiên. "Giá bạc dường như đang kéo giá vàng tăng theo, đồng thời bạch kim và palladium đi lên. Hiện tại có rất nhiều động lực hỗ trợ đà tăng này", Edward Meir - nhà phân tích tại Marex nhận định. nhận định.

Giá bạch kim tăng 2,5% lên 1.697 USD một ounce. Palladium cũng tăng 1,1%, chốt phiên tại 1.492 USD.