Sự thần tốc của công trình 158 tỷ tiếp sức cho sân bay lớn nhất VN trước ngày đón chuyến bay lịch sử

Sân bay Quốc Tế Long Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: EVN.

Sân bay quốc tế Long Thành là dự án hàng không lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Khi hoàn thành tất cả 3 giai đoạn, sân bay có công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa. Sau 5 năm xây dựng thần tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/12/2025, dự án sẽ khánh thành và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Để đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ hoạt động của Sân bay Long Thành, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) đã chủ động đầu tư xây dựng công trình "Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối". Công trình có quy mô xây mới trạm biến áp 110kV với công suất 2x40MVA và đường dây đấu nối dài 3,8 km, tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ đóng điện vào quý 2/2025. Song với tinh thần "điện đi trước một bước", công trình đã đóng điện giai đoạn 1 vào tháng 11/2024, vượt tiến độ đề ra. Tiếp đó, giai đoạn 2 (lắp máy biến áp T2 - 40MVA) được khởi công vào tháng 9/2025.

Thông tin từ PC Đồng Nai, đơn vị này đã phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đấu nối thành công các lộ ra 22kV của Trạm biến áp 110kV Long Thành, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ của sân bay vào ngày 24/11/2025 - chỉ sau chưa đầy 2 tháng thi công nước rút.

Toàn cảnh trạm biến áp “Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối”. Ảnh: EVN.

Sự kiện này đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hạ tầng cấp điện phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, sẵn sàng đảm bảo điện an toàn, tin cậy khi Sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

Trạm biến áp 110kV Long Thành được xây dựng theo mô hình trạm không người trực, với toàn bộ hệ thống giám sát, điều khiển được số hóa và vận hành từ xa thông qua hệ thống SCADA, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 61850. Nhờ đó, tình trạng thiết bị được theo dõi liên tục theo thời gian thực, bảo đảm vận hành an toàn và chính xác.

Khi chính thức đưa vào khai thác, trạm đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nguồn điện ổn định, chất lượng cao cho hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng thời, công trình giúp thu hẹp bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất điện năng, bảo đảm điện áp ổn định và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực lân cận.

Hiện nay, trung bình mỗi tháng, khu vực thi công sân bay đang tiêu thụ khoảng 730.000 kWh (mức tiêu thụ tương đương một doanh nghiệp lớn).

Hôm nay, 15/12, chuyến bay kỹ thuật đến Sân bay Long Thành được thực hiện. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian tới, để bảo đảm hệ thống điện phục vụ Sân bay Long Thành vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, Công ty Điện lực Đồng Nai sẽ tổ chức trực vận hành 24/7 thông qua hệ thống SCADA, giám sát liên tục theo thời gian thực.

Đồng thời, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề, thực hiện duy tu, bảo dưỡng thiết bị theo đúng quy chuẩn của ngành điện; xây dựng phương án dự phòng nhiều lớp, vận hành chế độ N-1 đối với toàn bộ thiết bị trọng yếu; chủ động xây dựng kịch bản xử lý sự cố và phương án chuyển tải nhanh trong mọi tình huống.

Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ và Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành trong kiểm tra, giám sát an toàn điện, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo và các biện pháp phòng ngừa sự cố lưới điện.

Song song với đó, Công ty Điện lực Đồng Nai tiếp tục phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành hoàn thiện hạ tầng nguồn và lưới điện phục vụ các giai đoạn mở rộng sân bay trong tương lai.

Trọng tâm là quy hoạch, chuẩn bị đầu tư nâng cấp lưới trung áp và cao áp nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng lớn; xây dựng thêm các xuất tuyến 22kV và đánh giá khả năng nâng công suất, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp điện khi Sân bay Long Thành đạt công suất 100 triệu hành khách mỗi năm.