Tin vui: Hàng trăm căn hộ tại Hà Nội được rao bán với giá siêu rẻ, bỏ ra hơn 400 triệu có thể sở hữu nhà

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có kế hoạch tiếp nhận hồ sơ mua lại các căn nhà ở xã hội đã cho thuê đủ thời hạn tại hai dự án là khu nhà ở xã hội Bamboo Garden và Dự án nhà ở xã hội tại ô đất 5.B2 Khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (đợt 1).

Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden do Công ty CP Tập đoàn CEO triển khai mở bán đợt 1. Dự án tọa lạc trong khu đô thị Quốc Oai (huyện Quốc Oai cũ), cách trung tâm Hà Nội gần 30 km.

Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden có quy mô hơn 1 ha, gồm hai tòa nhà cao 9 tầng với tổng cộng 432 căn hộ. Tổng mức đầu tư của dự án đạt hơn 242 tỷ đồng.

Tại dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden, có 86 căn hộ thuộc diện cho thuê chuyển sang bán, với diện tích từ 48,6 m² - 58,6 m². Giá bán dự kiến gần 10 triệu đồng/m². Mức giá này đã gồm VAT và phí bảo trì. Như vậy, để sở hữu căn hộ tại đây, khách hàng cần phải bỏ ra số tiền khoảng 486 - 586 triệu đồng/căn.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà diễn ra từ ngày 1/12 đến hết ngày 15/1/2026.

Khu nhà ở xã hội Bamboo Garden ở Quốc Oai do Công ty cổ phần Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư. Ảnh: CEO

Đối với Dự án nhà ở xã hội tại ô đất 5.B2 Khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (đợt 1) , công trình này do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư. Ô đất có diện tích 4.549 m2, trong đó khoảng 757 m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ; diện tích xây dựng khoảng 1.628 m2.

Dự án gồm một tòa chung cư có chiều cao trung bình 30 tầng (chưa tính 2 tầng hầm), cung cấp tổng cộng 504 căn hộ nhà ở xã hội với diện tích sàn hơn 32.800 m². Trong đó, 405 căn được bố trí để bán (chiếm 80,36%) và 99 căn dành cho thuê (chiếm 19,6%).

Ở đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư tung ra 88 căn hộ đã hoàn tất thời hạn cho thuê 5 năm, với diện tích dao động từ 57,83 m² - 67,52 m².

Giá bán nhà ở xã hội (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì) là 15.136.923 đồng/m²; phí bảo trì 288.322 đồng/m². Như vậy, khách hàng phải bỏ ra số tiền khoảng 875 triệu đồng cho căn có diện tích nhỏ nhất và khoảng 1,022 tỷ đồng cho căn có diện tích lớn nhất tại dự án này.

Đối tượng được mua nhà tại dự án này là các khách hàng đang thuê nhà ở xã hội tại dự án và đã đủ thời gian thuê 5 năm.

Dự án nhà ở xã hội nằm tại lô đất 5.B2 Khu tái định cư Đông Hội (tên thương mại là Eurowindow River Park). Ảnh: Công ty TNHH Thăng Long.

Theo Đề án phát triển tối thiểu 1 triệu căn nhà ở xã hội, đến năm 2030, Hà Nội được giao chỉ tiêu xây dựng 56.200 căn – thuộc nhóm địa phương có nhiệm vụ lớn nhất cả nước. Riêng trong năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn hộ, vượt mục tiêu kế hoạch năm.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, nhà xã hội tại Hà Nội không chỉ tập trung ở "nơi còn nhiều đất" như Đông Anh, trong khi nơi ít quỹ đất như quận Nam Từ Liêm thì không làm. Cùng với đó, nhà ở xã hội cũng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hạ tầng như giao thông, y tế, giáo dục, thể thao, xã hội... như nhà thương mại".